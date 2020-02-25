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Galatasaray, Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 20 yıllık yenilmezlik serisini sonlandırıp tarihi bir zafere imza atarken Halil Umut Meler derbinin en çok konuşulan ismi oldu. Hakem yorumcumuz Deniz Çoban, derbinin hakemi Halil Umut Meler'in performansını YouTube hesabımızda yorumladı.

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