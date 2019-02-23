Derbi şifresi ilk gol

Ersun Yanal geldiğinden beri maçlara müthiş bir coşkuyla başlayan Sarı-Lacivertliler, pazartesi günü de aynı oyun anlayışıyla sahada olacak. Yanal, öğrencilerinden skor avantajını bir an önce elde edip, oyunun kontrolünü ele almalarını istedi. Başarılı teknik adamın planı, ön alanda baskıyla Beşiktaş’ın oyun kurmasını engellemek ve savunmayı hataya zorlamak. Ersun Yanal, kazanılan topların hızlı bir şekilde rakip ceza sahasına taşınıp, rakip defans hattı toparlanma fırsatı bulamadan sonuca gitmeyi kurguluyor.