Derbi şifresi ilk gol

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 24 resmi maçta ilk golü atan taraf hiç kaybetmedi. Perdeyi açan takım, 17 maçta galibiyete uzanırken, 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

23 Şubat 2019, Cumartesi 06:34
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Derbi şifresi ilk gol

Ersun Yanal geldiğinden beri maçlara müthiş bir coşkuyla başlayan Sarı-Lacivertliler, pazartesi günü de aynı oyun anlayışıyla sahada olacak. Yanal, öğrencilerinden skor avantajını bir an önce elde edip, oyunun kontrolünü ele almalarını istedi. Başarılı teknik adamın planı, ön alanda baskıyla Beşiktaş’ın oyun kurmasını engellemek ve savunmayı hataya zorlamak. Ersun Yanal, kazanılan topların hızlı bir şekilde rakip ceza sahasına taşınıp, rakip defans hattı toparlanma fırsatı bulamadan sonuca gitmeyi kurguluyor.

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