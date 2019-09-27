Süper Lig'de 6. hafta dünya derbisine sahne olacak. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dünyanın sayılı karşılaşmaları arasında yer alan derbi mücadelesi öncesi nefesler tutuldu. Geçtiğimiz sezon Türk Telekom'da oynanan ilk derbi 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçı ise 1-1 sona ermişti. Fatih Terimli Galatasaray taraftarı önünde onların desteği ile ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup etmek istiyor. Ersun Yanal yönetiminde istikrarsız haftalar geçiren Fenerbahçe ise Galatasaray derbisinde galibiyet peşinde olacak.

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Haberin fotoğrafları için tıklayın Son dakika! Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i (Muhtemel)

Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi, 28 Eylül Cumartesi saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek. Derbinin VAR hakemi ise Koray Gençerler olacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçı hangi kanalda?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Dev maçın tüm ayrıntıları ve canlı anlatım fanatik.com.tr'de yer alacak.

Galatasaray - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Babel, Belhanda, Feghouli, Falcao

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Max Kruse, Muriç

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi bilet fiyatları

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre Türk Telekom Stadı’nda cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak karşılaşmanın biletleri Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, “passo.com.tr” ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunuldu.

Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1: 1.500 lira

Kategori 2: 1.300 lira

Kategori 3: 1.200 lira

Kategori 4: 1.200 lira

Kategori 5: 1.000 lira

Kategori 6: 800 lira

Kategori 7: 600 lira

Kategori 8: 400 lira

Kategori 9: 350 lira

Kategori 10: 225 lira

Kategori 11: 200 lira

Kategori 12 (Misafir takım): 200 lira

Dev maçta düdük Cüneyt Çakır'da

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Koray Gençlerler oldu.

Cüneyt Çakır’ın derbi karnesi

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 25. derbisini yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 28 Eylül Cumartesi günü Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tecrübeli hakem Cüneyt Çakır’ı görevlendirdi. Süper Lig’de 2001-2002 sezonundan bu yana maç yöneten FIFA kokartlı Çakır, daha önce 24 derbide düdük çaldı.

Çakır, son olarak geçen sezonun 14. haftasında yapılan Beşiktaş-Galatasaray (1-0) derbisinde görev almıştı. İstanbul bölgesi hakemi Çakır, Galatasaray’ın 2018-2019 sezonunun 33. haftasında Medipol Başakşehir’i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçta da MHK tarafından tercih edilmişti. UEFA’nın da gözde hakemlerinden olan Çakır, geçen sezon 25 maçla Süper Lig’de en fazla görev yapan hakem olmuştu.

11 maçta Fenerbahçe 6, Galatasaray 3 kez kazandı

Cüneyt Çakır, 12. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çıkacak. Tecrübeli hakemin daha önce düdük çaldığı 11 maçta Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma da berabere bitti. Fenerbahçe bu maçlarda 16 gol atarken, Galatasaraylı futbolcular ise 9 kez sarı-lacivertli fileleri havalandırdı. Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 12 kez kırmızı kartına başvururken, 65 kez de sarı kartını kullandı.

FIFA kokartlı hakem, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan 6’şar futbolcuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Çakır ayrıca Galatasaray’a 37, Fenerbahçe’ye 28 sarı kart gösterdi. Cüneyt Çakır, iki takım arasında son olarak 2017-2018 sezonunun 9. haftasında oynanan maçta görev yapmıştı. Golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda kırmızı kart görmüştü.

ÇAKIR’IN YÖNETTİĞİ DERBİLER

Cüneyt Çakır’ın bugüne kadar yönettiği derbi maçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç Kategori

2005-2006 Galatasaray-Beşiktaş 3-2 Lig

2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 T.Kupası

2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0 Lig

2006-2007 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig

2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 T.Kupası

2008-2009 Galatasaray-Beşiktaş 4-2 Lig

2009-2010 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 Lig

2010-2011 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-1 Lig

2010-2011 Galatasaray-Beşiktaş 1-2 Lig

2010-2011 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-4 Lig

2011-2012 Beşiktaş-Galatasaray 0-0 Lig

2011-2012 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Lig S.Final

2012-2013 Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 Süper Kupa

2012-2013 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 Lig

2013-2014 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-3 Lig

2013-2014 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig

2014-2015 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 Lig

2014-2015 Beşiktaş-Galatasaray 0-2 Lig

2014-2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-0 Lig

2015-2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 Lig

2016-2017 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 Lig

2017-2018 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Lig

2017-2018 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-1 Lig

2018-2019 Beşiktaş-Galatasaray 1-0 Lig

1 milyar 385 milyon liralık derbi

Fenerbahçe’yi konuk edecek Galatasaray, ligin en değerli takımı durumunda bulunuyor. Alman internet sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre sarı-kırmızılı takım, 858 milyon 690 lira (136,3 milyon avro) piyasa değerine sahip. Galatasaray, ligin en değerli üç oyuncusunu da kadrosunda bulunduruyor. Sarı-kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, 157 milyon 500 bin (25 milyon avro), Steven Nzonzi 144 milyon 900 bin (23 milyon avro), Mario Lemina ise 94 milyon 500 bin (15 milyon avro) lira ile ligin ilk üç sırasında yer aldı. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferlerinden Radamel Falcao ise 63 milyon lira (10 milyon avro) ile değerli oyuncular arasına girdi.

Orta sahası daha değerli

Sarı-kırmızılı ekibin orta sahası 469 milyon 980 bin lira ile değerine sahip bulunuyor. Galatasaray’ın forvet hattı 220 milyon 500 bin, savunma 134 milyon 505 bin ve kalecileri 33 milyon 705 bin lira değerle ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe’nin değeri 526 milyon 6743 bin lira

Derbi maçta Galatasaray’a konuk olacak Fenerbahçe ise 526 milyon 743 bin (83,6 milyon avro) lira ile ligin en değerli takım sıralamasında 3. sırada yer aldı. Sarı-lacivertli takımda Max Kruse 12 milyon 75 milyon 600 bin (12 milyon avro) lira ile takımının en değerli oyuncusu olarak dikkati çekiyor. Sakatlığı bulunan Victor Moses ise 69 milyon 300 bin liralık değeriyle Fenerbahçe’de ikinci sırada yer aldı.

Fenerbahçe’de forvet daha değerli

Fenerbahçe’nin en değerli hattı hücum bölgesi oldu. Hücum bölgesindeki oyuncuların toplam değeri 219 milyon 240 bin lira oldu. Orta saha 193 milyon 914 bin, defans 98 milyon 154 bin ve kaleciler 15 milyon 435 bin lira değere sahip bulunuyor.

Ersun Yanal, Fatih Terim'i 17 yıldır yenemiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fatih Terim yönetimindeki G.Saray'a karşı tek galibiyetini G.Birliği ile 24 Kasım 2002'de 1-0'lık sonuçla aldı. Daha sonra iki teknik adamın saha kenarında rakip olduğu 8 maçta Yanal, galibiyet yaşayamadı. Terim ve Yanal, kariyerlerinde sadece iki kez derbide karşılaştı. 11 Ağustos 2013'teki Süper Kupa finalini G.Saray uzatmalarda Drogba ile 1-0 kazandı. Geçen yıl Süper Lig'in ikinci yarısındaki mücadele 1-1 sona erdi.

Fatih Terim ve Ersun Yanal dev derbide 3. kez rakip

Süper Lig'in 6. haftasında cumartesi günü Türk Telekom Stadı'na oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gözler iki takımın teknik adamlarında da olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal bugüne kadar 11 kez birbirlerine rakip oldu. İki teknik direktör arasındaki rekabet 4 Eylül 1996 yılında oynanan Galatasaray (Fatih Terim) - Denizlispor (Ersun Yanal) müsabakası ile başladı. Bu karşılaşmayı Terim’in öğrencileri 2-0 kazandı.

12. randevu

Geride kalan 11 resmi müsabakada Fatih Terim’in Ersun Yanal’a karşı üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu karşılamalarda Terim’in öğrencileri 4 kez sahadan galip ayrılırken, Yanal’ın takımları ise 1 kez galibiyet sevinci yaşadı. 6 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ersun Yanal, Terim'e karşı tek galibiyetini 24 Kasım 2002'de Gençlerbirliği'nin başında Galatasaray'ı yenerek almıştı.

3. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi

İki teknik adam arasında bugüne kadar 2 Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oynandı. Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşma ile iki teknik adam 3. kez dev derbide rakip olacak. Geride kalan derbilerde Terim’in Galatasaray’ı Yanal’ın Fenerbahçe’sini 1 kez mağlup etti. 1 maçta ise kazanan çıkmadı.

Fatih Terim ile Ersun Yanal'ın takımları arasında oynanan maçlarda ortaya çıkan sonuçlar şöyle:

Süper Lig 14.04.2019 (Ersun Yanal) Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 (Fatih Terim)

Türkiye Süper Kupa 11.08.2013 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0 (Ersun Yanal)

Süper Lig 02.03.2013 (Ersun Yanal) Eskişehirspor: 0 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

Süper Lig 06.10.2012 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Eskişehirspor: 1 (Ersun Yanal)

Süper Lig 22.01.2012 (Ersun Yanal) Eskişehirspor: 0 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

Süper Lig 15.02.2004 (Ersun Yanal) Gençlerbirliği: 2 - Galatasaray: 2 (Fatih Terim)

Süper Lig 31.08.2003 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Gençlerbirliği: 1 (Ersun Yanal)

Süper Lig 11.05.2003 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Gençlerbirliği: 1 (Ersun Yanal)

Süper Lig 24.11.2002 (Ersun Yanal) Gençlerbirliği: 1 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

Süper Lig 18.12.1999 (Ersun Yanal) Denizlispor: 2 - Galatasaray: 4 (Fatih Terim)

Süper Lig 04.10.1996 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Denizlispor: 0 (Ersun Yanal)

Fenerbahçe derbisinin en deneyimlisi Muslera

Süper Lig'in 6. haftasında cumartesi günü Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da iki isim bu maçların gediklisi olarak istatistiklerde yer alıyor. 2011 yılının yaz transfer döneminde İtalya ekibi Lazio'dan transfer edilen Uruguaylı eldiven Fernando Muslera, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası'nda 21 kez Fenerbahçe'ye karşı mücadele etti. Muslera, takımda bulunan futbolcular içerisinde sarı-lacivertlilere karşı en fazla maç yapan futbolcu olarak yer alıyor.

33 yaşındaki file bekçisinin ardından Fenerbahçe derbisinde en fazla forma giyen isim ise kaptan Selçuk İnan. Selçuk, lig, Türkiye kupası ve Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye karşı 19 kez mücadele etti.

Galatasaray'da 14 futbolcunun ilk Fenerbahçe derbisi heyecanı

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacakken, sarı-kırmızılılarda birçok isim ilk defa Fenerbahçe'ye karşı sarı-kırmızılı forma ile mücadele edecek. Yaz transfer döneminde takıma katılan Radamel Falcao, Ryan Babel, Steven N'Zonzi, Florin Andone, Emre Mor, Mario Lemina, Jean Michael Seri, Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Jimmy Durmaz ve geçtiğimiz sezon da takımda olan Luyindama ve Marcao, Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak.2018-2019 sezonu devre arasında transfer edilen Luyindama ve Marcao, geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan derbi öncesinde kart cezaları olduğu için forma giyememişti.

Fatih Terim’in Fenerbahçe karnesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugüne kadar kariyerinde iki takımla Fenerbahçe'ye karşı rakip oldu. Terim, ilk olarak Ankaragücü'nü çalıştırırken, 31 Ekim 1987'de Süper Lig'de oynanan maçta sarı-lacivertliler ile karşılaştı. Başarılı teknik adam, Galatasaray ile ligde ilk kez ise 8 Eylül 1996'da Fener'e rakip oldu.

Fenerbahçe ile 34. maç

Fatih Terim, kariyerinde Ankaragücü ve Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı 33 maça çıktı. Söz konusu müsabakalarda Terim'in öğrencileri 10 kez sahadan galip ayrılırken, 10 kez de rakibine mağlup oldu. 13 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Terim, Ankaragücü'nü çalıştırırken, sarı-lacivertliler ile 4 kez karşılaştı ve 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 29 derbi mücadelesine çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu derbilerde 10 kez galip gelirken, 9 kez de mağlup oldu. 10 maç ise beraberlikle sona erdi.

Terim’in 60. derbisi

Galatasaray, Terim ile birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 59 maç oynadı. Deneyimli teknik adam, bu müsabakalarda 22 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 22 beraberlik aldı.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde zorlanıyor

Sarı-kırmızılı takım, tarihi rekabet içinde olduğu Fenerbahçe’yi 5 yıldır yenememenin sıkıntısını yaşadı. Galatasaray, Süper Lig’de rakibini son kez 2014-2015 sezonunun ilk yarısında yenme başarısı gösterdi. 18 Ekim 2014’te Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, sonraki 9 karşılaşmada rakibine üstünlük kurmayı başaramadı. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı son 9 maçı 3 yenilgiyle tamamladı. Rakibiyle 6 kez berabere kalan Galatasaray, son 9 maçta Fenerbahçe derbilerinde 6 puan çıkarabildi. Sarı-kırmızılı ekibin son 9 Fenerbahçe derbisindeki kaybı 21 puan oldu.

Rakibinin savunmasını aşamıyor

Galatasaray, son 9 derbi mücadelesinde Fenerbahçe savunmasını da aşmakta zorlandı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 9 maçın sadece 3’ünde gol atabildi. 2015-2016’da rakibiyle 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından 5 derbi mücadelesini gol atamadan tamamlayan Galatasaray, geçen sezonki 2-2 ve 1-1’lik beraberliklerle bu sıkıntıyı giderdi. Fenerbahçe’ye bu 9 karşılaşmada 4 gol atabilen Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü.

Geçen sezon üstünlüğünü koruyamadı

Galatasaray, geçen sezonki karşılaşmalarda ise galibiyete yaklaşmasına rağmen rakibinin dengeyi sağlamasına engel olamadı. Ligin ilk yarısındaki derbi maçını evinde oynayan Galatasaray, 31. dakikada Ryan Donk ve 49. dakikada Martin Linnes ile 2-0 öne geçmesine rağmen 66. dakikada Mathieu Valbuena penaltıdan ve 72. dakikada Jailson’un golleriyle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy’de oynanan karşılaşmada ise 66. Henry Onyekuru’nun golüyle 1-0 geçti. Rakibi karşısında üstünlüğünü maç sonuna kadar koruyamayan sarı-kırmızılı takım, 71. dakikada Eljif Elmas’ın fileleri havalandırmasıyla mücadeleyi 1-1 beraberlikle tamamladı.

Son 9 Fenerbahçe derbisi

Galatasaray’ın Fenerbahçe ile yaptığı son 9 derbi maçtaki sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

2018-2019 FB-GS 1 - 1

GS-FB 2 - 2

2017-2018 FB-GS 0 - 0

GS-FB 0 - 0

2016-2017 GS-FB 0 - 1

FB-GS 2 - 0

2015-2016 GS-FB 0 - 0

FB-GS 1 - 1

2014-2015 FB-GS 1 - 0

Fenerbahçe'de tecrübe konuşacak

Süper Lig’de 6. haftada Galatasaray deplasmanında kritik bir derbiye çıkacak Fenerbahçe’de tüm gözler kadro yapısında olacak. Sakatlıklar nedeniyle önemli eksikleri olan teknik direktör Ersun Yanal, maçı orta sahada kazanmak istiyor. Yanal’ın bu alandaki en büyük güvenceleri ise Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu ve Max Kruse. Deneyimli teknik adam, bu 3 ismin tecrübesi ve pas oyunundaki ustalığını kullanmayı amaçlıyor. Rakamlara bakıldığında da hem istatistik hem de skor katkısı olarak üçlünün önemi görülüyor. Ayrıca Gustavo, Emre ve Kruse’un yaş ortalamalarıyla takıma kattığı deneyim de gözlerden kaçmıyor.

Sadece Fenerbahçe’nin değil, Süper Lig’in de en deneyimli 3 orta sahasının toplam yaş ortalaması; 34.3. Bu yüzden Galatasaray önündeki en büyük koz Ersun Yanal’ın elindeki tecrübeli orta sahalar olacak. 31 yaşındaki Kruse, 33 yaşındaki Gustavo ve 39 yaşındaki Emre ile ortaya ilerleyen yaşına rağmen olgun futbolu ile parlayan kaliteli bir orta saha çıkıyor. Son Ankaragücü maçında gelen 2. golde de Gustavo topu kapmış, Emre pozisyonu hazırlamış, Kruse de Muriç’e harika bir asist yapmıştı.

Gustavo ve Emre’nin Ankaragücü karşısında top kapma başarıları, Kruse’nin de hücumdaki etkinliği derbi öncesi anlamlı duruyor. Gustavo, Ankaragücü önünde 90 dakikada 4 top kazanırken, Emre 3 top çaldı. Kruse de 9 şut ve 1 asistle maçı tamamladı. Sezonun ilk 5 haftasında 5 asist yapan Alman yıldız Kruse ile kaptan Emre 4 maçta 1 gol, 1 asistle oynuyor. Transferin son gününde takıma katılan Brezilyalı futbolcu Gustavo da henüz 2 lig maçına çıktı ve 180 dakika sahada kalarak formayı hemen kaptı.

Derbilerin faturası ağır oluyor

İki takım arasında yapılan derbilerden sonra kulüpler, oyuncular ve yöneticiler çeşitli cezalar aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geride kalan 9 sezonda iki takım arasındaki derbi maçlardan sarı-lacivertli kulübe 2 milyon 193 bin 750 lira, sarı-kırmızılı kulübe ise 1 milyon 604 bin 500 lira para cezası verdi.

Fenerbahçe’ye 7 maç seyircisiz oynama

Geride kalan 9 sezonda derbilerin ardından Fenerbahçe toplam 7, Galatasaray ise 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı.

Süper Lig Süper Final’de 12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oynanan ve 0-0 berabere biten maçın sonunda Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken, Fenerbahçe’ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 5 maç seyircisiz oynama ve 28 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Sarı-lacivertliler aynı sezon ligde rakibi ile oynadığı derbi maçtan sonra da 2 maç seyircisiz oynama ve 135 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Galatasaray’a ise 2010-2011, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında sarı-lacivertli takımla sahasında oynadığı lig maçlarından sonra birer maç ceza verildi.

Oyunculardan en fazla ceza Engin Baytar’ın

İki takımın rekabetinde geride kalan 9 sezonda sarı-kırmızılılarda Engin Baytar 11, sarı-lacivertlilerde ise Volkan Demirel, Raul Meireles ve Jailson 8’er maç ceza aldı.

Engin Baytar, 12 Ağustos 2012 tarihinde Erzurum’da oynanan TFF Süper Kupa maçında müsabaka hakemlerine ve taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle 11 maç menle cezalandırıldı.

Geçen sezonki maçtan sonra ağır cezalar verildi

Geçen sezon Süper Lig’in ilk yarısında Galatasaray’ın ev sahipliğinde oynanan derbinin ardından yaşanan olaylardan dolayı kulüplere ağır cezalar verildi.

Türk Telekom Stadı’nda 2 Kasım 2018’de yapılan karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra yaşanan kavganın ardından iki takımdan da çok sayıda isim PFDK’ya sevk edildi.

PFDK, derbideki olaylar ve ardından yapılan açıklamalar nedeniyle cezalar verdi. Galatasaray Kulübüne toplamda 320 bin lira para cezası uygulayan kurul, kulüp başkanı Mustafa Cengiz’i toplamda 105 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin lira, teknik direktör Fatih Terim’i toplamda 10 maç ve 79 bin lira, antrenör Hasan Şaş’ı 8 maç ve 20 bin 800 lira, futbolcu Ryan Donk’u 6 maç ve 15 bin 600, Badou Ndiaye’yi 5 maç ve 13 bin, Garry Rodrigues’i 3 maç ve 7 bin 800, Mariano Filho’yu da 5 bin lira parayla cezalandırdı.

Fenerbahçe’ye de 12 bin lira para cezası veren kurul, sarı-lacivertli oyunculardan Jailson’a 8 maç ve 20 bin 800, Roberto Soldado’ya da 6 maç ve 15 bin 600 lira para cezası uyguladı.

Geride kalan 9 sezondaki cezalar

İki takım arasında son 9 sezonda oynanan maçların ardından PFDK’nın verdiği cezalar şöyle:

2018-2019 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (2 Kasım 2018)

Galatasaray: 320 bin lira para cezası. Kulüp başkanı Mustafa Cengiz’e 105 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin lira para cezası. Teknik direktör Fatih Terim’e 10 maç ve 79 bin lira, antrenör Hasan Şaş’a 8 maç ve 20 bin 800 lira, futbolcu Ryan Donk’a 6 maç ve 15 bin 600, Badou Ndiaye’ye 5 maç ve 13 bin, Garry Rodrigues’e 3 maç ve 7 bin 800, Mariano Filho’ya 5 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 12 bin para cezası. Futbolcu Jailson’a 8 maç ve 20 bin 800, Roberto Soldado’ya 6 maç ve 15 bin 600 lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (14 Nisan 2019)

Fenerbahçe: 215 bin 500 lira

Galatasaray: 45 bin lira

2017-2018 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (22 Ekim 2017)

Galatasaray: 250 bin lira para cezası

Fenerbahçe: 90 bin lira para cezası

Süper Lig ikinci yarı (17 Mart 2018)

Fenerbahçe: 400 bin lira

Galatasaray: 60 bin lira

2016-2017 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (20 Kasım 2016)

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası

Galatasaray: 29 bin lira para cezası

Süper Lig ikinci yarı (23 Nisan 2017)

Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama

Fenerbahçe: 155 bin lira para cezası

2015-16 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (25 Ekim 2015)

Fenerbahçe: 30 bin lira para cezası

Süper Lig ikinci yarı (13 Nisan 2016)

Galatasaray: 65 bin lira para cezası

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası

Ziraat Türkiye Kupası final maçı (26 Mayıs 2016)

Galatasaray: 161 bin 500 lira para cezası

Fenerbahçe: 190 bin lira para cezası. Kulüp başkanı Aziz Yıldırım’a 6 ay hak mahrumiyeti ile 100 bin lira para cezası

2014-2015 sezonu:

TFF Süper Kupa (25 Ağustos 2014 - Manisa)

Fenerbahçe: 120 bin lira, Volkan Demirel’e 3 maç men ve 17 bin 500 lira, yönetici İlhan Ekşioğlu’na 30 gün hak mahrumiyeti ve 26 bin lira

Galatasaray: 250 bin lira

Süper Lig ilk yarı (18 Ekim 2014)

Galatasaray: 60 bin lira

Fenerbahçe: Bruno Alves 2 maç men

Süper Lig ikinci yarı (8 Mart 2015)

Fenerbahçe: 230 bin lira

2013-2014 sezonu:

TFF Süper Kupa (11 Ağustos 2013 - Kayseri)

Galatasaray: 99 bin lira

Fenerbahçe: 110 bin lira

Süper Lig ilk yarı (10 Kasım 2013)

Fenerbahçe: 150 bin lira

Süper Lig ikinci yarı (6 Nisan 2014)

Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama ve 100 bin lira

Fenerbahçe: 15 bin lira

2012-2013 sezonu:

TFF Süper Kupa (12 Ağustos 2012 - Erzurum)

Galatasaray: 75 bin lira, Engin Baytar’a 11 maç men ve 20 bin lira

Fenerbahçe: 15 bin lira, teknik direktör Aykut Kocaman’a 10 bin lira

Süper Lig ilk yarı (16 Aralık 2012)

Galatasaray: 50 bin lira

Fenerbahçe: 60 bin lira, Meireles 4 resmi maç ve 20 bin lira

Süper Lig ikinci yarı (12 Mayıs 2013)

Fenerbahçe: 170 bin lira, Volkan Demirel 5 maç men ve 16 bin 500 lira, Meireles 4 maç men 20 bin lira

Galatasaray: Sabri Sarıoğlu 4 maç men ve 13 bin 500 lira

2011-2012 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (7 Aralık 2011)

Galatasaray: 5 bin lira

Süper Lig ikinci yarı (17 Mart 2012)

Fenerbahçe: 2 maç seyircisiz ve 135 bin lira

Galatasaray: Antrenör Hasan Şaş’a 1 maç men

Süper Lig Süper Final (22 Nisan 2012)

Galatasaray: 5 bin lira

Süper Lig Süper Final (12 Mayıs 2012)

Fenerbahçe: 5 maç seyircisiz oynama cezası ve 28 bin 750 lira

Galatasaray: 10 bin lira para cezası, kulüp başkanı Ünal Aysal ve yönetici Necati Demirkol’a 21’er gün hak mahrumiyeti ve 15’er bin lira para cezası

2010-2011 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (24 Ekim 2010)

Fenerbahçe: 22 bin 500 lira

Galatasaray: 20 bin lira

Süper Lig ikinci yarı (18 Mart 2011)

Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama, Milan Baros 3 maç men

Fenerbahçe: 15 bin lira

Öte yandan karşılaşmalarda, bazı tribünlere giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri engellenmesi cezası da uygulanmıştır.

Not: TFF Tahkim Kurulu tarafından indirilen cezalar esas alınmıştır.

Türk Telekom Stadyumu’nda 11. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi

Galatasaray, Fenerbahçe ile bugüne kadar Türk Telekom Stadyumu’nda 10 kez mücadele etti. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez rakibini yenerken, sarı-lacivertliler de 3 kez sahadan galip ayrıldı. 3 maçta ise galip taraf çıkmadı. Yeni stadındaki ilk derbiyi 18 Mart 2011 tarihinde Fenerbahçe ile oynayan Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti. Geride kalan 10 müsabakada sarı-kırmızılılar 12, sarı-lacivertliler de 10 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon burada oynanan maç ise 2-2 sonuçlandı.

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde alınan sonuçlar şöyle:

2010-2011 Spor Toto Süper Lig

18.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

2011-2012 Spor Toto Süper Lig

07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1

2011-2012 Spor Toto Süper Lig Süper Final

22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

2012-2013 Spor Toto Süper Lig

16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

2013-2014 Spor Toto Süper Lig

06.04.2014 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0

2014-2015 Spor Toto Süper Lig

18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

20115-2016 Spor Toto Süper Lig

13.04.2016 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2016-2017 Spor Toto Süper Lig

23.04.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

2017-2018 Spor Toto Süper Lig

22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2018-2019 Spor Toto Süper Lig

02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2



