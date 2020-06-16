Derbi öncesinde Fenerbahçe ve Trabzonspor Ülker Stadyumu'na ulaştı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında bu akşam İstanbul’da karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve Trabzonspor takımları stada geldi.

16 Haziran 2020, Salı 19:33 Son Güncelleme:
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Derbi öncesinde Fenerbahçe ve Trabzonspor Ülker Stadyumu'na ulaştı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe deplasmanda 2-1 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. Ülker Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.

Karşılaşmaya kısa süre kala iki takım da Ülker Stadyumu’na geldi. Stada giriş yapan ilk takım ev sahibi Fenerbahçe olurken, sonrasında Trabzonspor takımını taşıyan otobüs stada ulaştı. Öte yandan, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da bordo-mavili kafileyle stada geldi.


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