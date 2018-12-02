Derbi öncesi flaş görüntü!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında iki ezeli rakip karşı karşıya geldi. Türk futbolunun iki çınarı Beşiktaş ve Galatasaray Vodafone Park'ta 3 puanı hanesine yazdırmak ve ligde daha iddialı bir konumda bulunmak için kozlarını paylaştı.

Mücadele öncesi ise dikkatlerden kaçmayan bir detay vardı. Maçı izlemek için statta yer alan taraftarların gözünden o kaçmadı. Vodafone Park'ta bulunan skorborddaki iki takım logolarının yıldızsız olduğu gözüktü.

Maçın skorunun ve detaylarının aktarıldığı skorbordda neden böyle bir uygulama gerçekleştirildiği çözülemedi.







