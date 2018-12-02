Derbi öncesi flaş görüntü!
Bir tarafta Şenol Güneş'in yönettiği Süper Lig'de 21 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş... Diğer tarafta Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de istikrarsız sonuçlar alan ve bir çok oyuncusu cezalı olan Fatih Terimli Galatasaray... İki ezeli rakip derbi mücadelesinde Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadele öncesi maçı izlemek için statta yer alan taraftarların gözünden bir detay kaçmadı. Vodafone Park'ta bulunan skorborddaki iki takım logolarının yıldızsız olduğu görüldü.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında iki ezeli rakip karşı karşıya geldi. Türk futbolunun iki çınarı Beşiktaş ve Galatasaray Vodafone Park'ta 3 puanı hanesine yazdırmak ve ligde daha iddialı bir konumda bulunmak için kozlarını paylaştı.
Mücadele öncesi ise dikkatlerden kaçmayan bir detay vardı. Maçı izlemek için statta yer alan taraftarların gözünden o kaçmadı. Vodafone Park'ta bulunan skorborddaki iki takım logolarının yıldızsız olduğu gözüktü.
Maçın skorunun ve detaylarının aktarıldığı skorbordda neden böyle bir uygulama gerçekleştirildiği çözülemedi.