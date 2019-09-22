Derbi öncesi Fenerbahçe'ye ağrı kesici

Üst üste gelen Trabzonspor beraberliği ve Alanyaspor yenilgisinden sonra Ankaragücü’nü deviren ve zirve yarışına yeniden ortak olan Fenerbahçe, önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral buldu.

22 Eylül 2019, Pazar 09:34
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Derbi öncesi Fenerbahçe'ye ağrı kesici

Fenerbahçe haftayı kârlı kapattı, rotayı gelecek hafta Türk Telekom Stadı’nda oynanacak olan Galatasaray deplasmanına çevirdi.

Süper Lig’de üst üste gelen Trabzonspor beraberliği ve Alanyaspor yenilgisiyle tam 5 puan kaybeden Sarı- Lacivertliler, dün akşam Ankaragücü’nü mağlup ederek rahat bir nefes aldı. Zirve yarışına yeniden ortak olan Kanarya, Galatasaray derbisi öncesi moral bulmuş oldu.

Ersun Yanal’ın öğrencileri, yarından itibaren tüm motivasyonunu derbiye çevirecek. Tecrübeli teknik adam, ekibiyle birlikte Galatasaray analizine başlarken, hafta boyunca taktik provalar üzerinde durulacak. Ersun hocanın, Ankaragücü karşısında sahaya sürdüğü 11’de bazı değişikliklere gitmeyi planladığı da gelen haberler arasında.

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