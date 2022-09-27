Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü saat 20.00’de Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idmanda A Milli Takım 'dan dönen futbolcular yer almadı. Belçika Milli Takımı'ndan dönen Michy Batshuayi takıma katıldı ve antrenmana çıktı.

Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladyan antrenman. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Günün tek idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Peres ve King yetiştirilmeye çalışılıyor

Norveç Milli Takımı'nın kadrosundan kas ağrısı sebebiyle çıkarılan Joshua King, tedbir amaçlı olarak bugünkü antrenmanda yer almazken, Fenerbahçe, Rennes maçında sakatlanan Luan Peres ile birlikte King'i derbiye yetiştirmeye çalışıyor.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasına hasret kalan Serdar Aziz ise bir haftadır takımla çalışıyor, tecrübeli stoper şans verilmesi halinde zorlu mücadelede forma giyebilecek.

Sarı-Lacivertli ekip, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

Yusuf Dursun



