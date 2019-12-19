Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde günü tek çalışma ile tamamlayan sarı-lacivertli ekipte, İstanbulspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. İstanbulspor maçında görev almayan oyuncuların yer aldığı antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Koordinasyon çalışmaları ile devam eden idman 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile sürdü. Sarı-lacivertliler idmanın son bölümünde dar alanda çift kale bireysel çalışma ile son buldu. Fenerbahçe'de Moses, Hasan Ali ve Zajc özel program dahilinde çalışırken, Sadık'ın da tedavisine devam edildi.

DHA