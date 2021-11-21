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Derbi öncesi beklenmedik sorun! Turnikeler arızalandı

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Dev derbi öncesi stadyuma girişte yaşanan sistem arızası nedeniyle Sarı-Kırmızılı taraftarlar içeri girmekte sıkıntı yaşandı.

21 Kasım 2021, Pazar 18:56 Son Güncelleme:
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Derbi öncesi beklenmedik sorun! Turnikeler arızalandı

Süper Lig 'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Galatasaray 'ın evinde Fenerbahçe 'yi ağırlayacağı maça Sarı-Kırmızılı taraftarlar akın etti.

Ancak stadyuma girişte yaşanan sistem arızası nedeniyle taraftarlar içeri girmekte sıkıntı yaşandı. Nef Stadyumu dışında izdiham oluştu.




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