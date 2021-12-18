Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak müthiş derbi için geri sayım başladı. Fenerbahçe , lider Trabzonspor’un 12 puan gerisinde, Beşiktaş ise 15 puan geriden geliyor. Son olarak Gaziantep FK'ya mağlup olan Fenerbahçe’de Vitor Pereira’nın koltuğu derinden sallanıyor. Galatasaray galibiyetiyle kredisini uzatan Portekizli, bir derbi zaferiyle daha en azından devre arasını görmek istiyor. Beşiktaş ise Sergen Yalçın’la yolları ayırdıktan sonra çıktığı ilk maçta Kayserispor'u mağlup etmeyi başardı. Takımın başındaki geçici antrenör Önder Karaveli, derbide de Kartal’ı zafere taşımaya çalışacak.

Derbi ne zaman? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek. Yarın saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe'de dev maç öncesi Ferdi şoku

Derbide yarın Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile Enner Valencia'nın hafta içinde takımla çalışmalara başlaması ve İrfan Can’ın da cezasının bitmesiyle moral bulmuştu. Ancak maça iki gün kala bu kez Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi. Önceki gün yapılan idmanda genç yıldızın sakatlandığı bildirildi. Yapılan ilk kontrollere göre Ferdi'nin yan bağlarında yırtık şüphesi var.

Sağ bek için 2 aday var

MR sonrası yırtığın boyutunun belirleneceği kaydedildi. Yaşanan şok sakatlık sonrası Pereira'nın sağ bekte kimi oynatacağı da merak konusu oldu. Osayi- Samuel ile Nazım Sangare bu bölge için aday. Son maçta Novak'ı kesip Osayi'yi solda kullanan Pereira'nın nasıl bir karar vereceği bekleniyor.

Tisserand'dan kötü haber!

Fenerbahçe'de aksilikler bitmiyor. Sakatların iyileşmesine sevinirken diğer taraftan Ferdi'nin sakatlığı sonrası Tisserand'dan da kötü haber geldi. Demokratik Kongolu oyuncu gribal enfeksiyon nedeniyle dünkü çalışmada yer alamadı. 28 yaşındaki stoperin sağlık durumuna göre savunmada değişiklik olabilir. Tisserand'ın yokluğunda Serdar Aziz ilk 11'de başlayabilir.

Berke ikinci zafer peşinde

Galatasaray'a karşı Fenerbahçe kalesini koruyan ve çıktığı ilk derbide deplasmanda 2-1'lik galibiyet sevincini yaşayan kaleci Berke Özer, Beşiktaş karşısında da 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Siyah-Beyazlı takımın son maçında 4 gol atmasının kendisini ilgilendirmediğini, elinden geleninen iyisini yapıp kalesini gole kapatmak istediğini belirten Berke, "Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ı da yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Kim Min-Jae: Ortamı şimdiden hayal edebiliyorum

Fenerbahçe’nin Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae, Beşiktaş ile oynayacakları derbi öncesinde kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe formasıyla Türkiye’de başarılar kazanmak istediğini belirten Kim, büyük bir ailenin parçası olmaktan dolayı da çok mutlu olduğunu söyledi. Min-Jae, Beşiktaş derbisinde taraftarlarına galibiyet armağan ederek takımın zirve yarışını sürdüreceğini belirtti.

'Derbinin önemini biliyorum'

"Derbi maçların ne anlama geldiğinin, ne kadar önemli olduğunun bilincindeyim" diyen Min-Jae, "Fenerbahçe’ye transfer sürecimde hem kulüp hem de menacerim bu konuda beni bilgilendirmişti. Taraftarlarımızın tutkusunu çok iyi biliyorum. Ortamı şimdiden hayal edebiliyorum. Üç puanı almak için takımıma elimden gelen katkıyı sunacağım. Taraftarımıza galibiyeti armağan ederek yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

'Hepimiz hazırız'

Beşiktaş maçıyla ilgili görüşleri sorulan Min-Jae, "Biz Fenerbahçe olarak her zaman kazanmak için sahaya çıkarız. Kendi aramızda sürekli maçı konuşuyoruz. Bu maçı bir fırsat olarak görüyoruz, alacağımız galibiyetle birlikte devre arasına kadar kalan tüm maçlarımızı kazanmak için ivmeleneceğimize inanıyoruz. Bu maçta takımın maç konsantrasyonu ve odağı doruk noktasında olacak. Hepimiz hazırız ve maç saatini bekliyoruz. Umuyorum ki pazar akşamı taraftarlarımız stadımızdan mutlu bir şekilde ayrılacak" yanıtını verdi.

Spor Toto Süper Lig’de yarın akşam Fenerbahçe’yle kritik bir derbiye çıkacak olan Siyah- Beyazlılar’da yeni hoca konusundaki belirsizliğin sürmesi sebebiyle takımı genç ekip hocası Önder Karaveli hazırlıyor. Kayserispor galibiyetinin ardından Ülker Stadı’nda da takımını 3 puanla buluşturmayı planlayan Karaveli, dün yapılan takım çalışmasında orta saha ve hücum hattı için önemli çalışmalar yaptırdı.

Maç boyunca devam...

Josef de Souza, Can Bozdoğan ve Miralem Pjanic üçlüsüyle maçın ilk dakikasından itibaren orta alanı ele geçirmeyi planlayan Karaveli, hücum hattındaki formda isimlerin kalitesini gösterip bulacağı gollerle zafere ulaşmak istiyor. Bu doğrultuda Önder hocanın, kanatlarda görev vereceği Cyle Larin ve Rachid Ghezzal’e özel görev verip sık sık rakip ceza alanına girip gol pozisyonu yaratmalarını istediği kaydedildi. Miralem Pjanic’ten de maç boyu Batshuayi’yi pozisyona sokmasını isteyen Karaveli, etkili hücum hattıyla istediğini almayı amaçlıyor.

Alan savunması yapılacak

Defans planlamasında da Rosier, Serdar, Vida ve Rıdvan 4’lüsünü korumayı düşünen Önder Karaveli, savunmayı önde kurup orta alanda takımı kalabalık tutacak. Fenerbahçe’den hiçbir isme adam markajı yapılmayıp alan savunmasıyla rakip takımın hücum organizasyonlarının engellenmesi amaçlanıyor. Karaveli’nin derbiye; Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Serdar Saatçı, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Rachid Ghezzal, Josef de Souza, Can Bozdoğan, Miralem Pjanic, Cyle Larin ve Michy Batshuayi 11’iyle çıkması bekleniyor.

Oğuzhan'da plan aynı

Kayserispor mücadelesinde sonradan oyunadahil olan Oğuzhan Özyakup, orta alandaki etkili görüntüsüyle dikkat çekmişti. Takımının 2-1 gerideyken skoru 4-2 yapıp kazanmasındaki temel etkenler arasında yer alan başarılı futbolcunun, yarın akşam Ülker Stadı’nda oynanacak derbiye de yedek başlaması, oyunun gidişatına göre süre alması bekleniyor.

Güven Yalçın görev bekliyor

Ligde geçen hafta oynanan Kayserispor mücadelesine sonradan dahil olup yaklaşık 15 dakikalık süreçte 1 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyan Güven Yalçın, derbi öncesinde yapılan takım çalışmalarında da hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Özellikle çift kale maçlarda attığı gollerle alkış toplayan Güven, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde teknik sorumlu Önder Karaveli’den görev bekliyor.

Montero hazır kıta

Kara Kartal’da teknik sorumlu Önder Karaveli, Kayserispor mücadelesinde savunma ikilisini Serdar Saatçı ve Domagoj Vida üzerine kurmuştu.Önder Karaveli’nin yarın akşam Ülker Stadı’nda oynanacak derbide bu 2’liyi bozması beklenmese de takımın İspanyol stoperi Francisco Montero kendini görev için hazır durumda tutuyor. Genç futbolcu, takım çalışmalarındaki etkili görüntüsüyle dikkat çekiyor.