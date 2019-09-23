Derbi kumarı!

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında dün akşam Yeni Malatyaspor’a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadrosunda 4 değişiklikle sahada yer aldı. Cim Bom, Yeni Malatyaspor müsabakasına; Muslera, Şener Özbayraklı, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Ömer Bayram, Seri, Babel, Adem Büyük, Andone ilk 11’i ile başladı. Sarı-Kırmızılı takımın ilk 11’inde, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda deplasmanda oynadığı Club Brugge maçına göre 4 değişiklik yapıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge maçında 11’de forma giyen Mariano, Lemina ve Falcao’yu Yeni Malatya karşısında kulübeye çekti. Lemina 46. dakikada, Falcao ise 89. dakikada oyuna dahil oldu.

Rotasyon, 2 puana mal oldu

Terim, bu isimlerin yerine Malatya deplasmanında Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Adem Büyük ve Andone görev yaptı. Tecrübeli teknik adamın, cumartesi günü Türk Telekom Stadı’nda Fenerbahçe’yle oynanacak derbi sebebiyle kadroda büyük bir revizyona gittiği belirtildi. Öte yandan Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Emre Akbaba, Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer almadı. Ek olarak Sarı-Kırmızılı ekipte cezasını tamamlayan Emre Mor, dün yedek kulübesindeydi. Mor, Kayserispor mücadelesinde çift sarıdan gördüğü kırmızı kartla Kasımpaşa karşısında cezalı duruma düşmüştü. Dün akşamki mücadele 1-1 sona erince bu rotasyon, Aslan’a 2 puana mal oldu