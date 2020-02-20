DERBİ KEYFİNE BEKLERİZ…

Fanatik ekibi olarak sizleri Migros sponsorluğunda Derbi keyfi yaşamaya bekliyoruz. Dev derbide 6 talihliyi Tunç Kayacı, Serkan Akçan, Can Tongo ve Fanatik yazı işleri ile birlikte Trump Towers'taki ofisimizde ağırlıyoruz.

Migros atıştırmalıklar yiyip, futbol konuşacağımız geceye katılmak için yapmanız gereken tek şey Fanatik'in twitter hesabındaki #SarıLacivertMigros #SarıKırmızıMigros etiketli Migros videosunu retweet etmek. 20 Şubat Perşembe gününe kadar Migros videosunu RT yapabilir, misafirimiz olma şansı yakalayabilirsiniz.

23 Şubat günü 19.00’da başlama vuruşu yapılacak derbi maçı öncesi 17.00’de Fanatik ofisinde buluşuyoruz. Birlikte yemek yedikten sonra dolu dolu bir futbol sohbeti gerçekleştiriyor, ardından derbi maçı izliyoruz.

Tekrar ediyoruz, yapmanız gereken şey çok basit. Fanatik'in twitter hesabındaki #SarıLacivertMigros #SarıKırmızıMigros etiketli Migros videosunu RT yapın, 6 talihliden biri siz olun.

Var mısınız? Migros atıştırmalık yiyelim futbol konuşalım.

Derbi keyfini Migros sponsorluğunda Fanatik yazarlarıyla birlikte izlemek ister misin? Bu videoyu RT’le 6 talihliden biri ol. #SarıLacivertMigros #SarıKırmızıMigros

Kampanya katılım koşulları:

* Bu kampanya Migros sponsorluğunda Fanatik gazetesi tarafından düzenlenmektedir. Fanatik gazetesi yazarları ve Fanatik Yazı işleri ekibi ile birlikte Derbi maçını izlemeye hak kazanan talihliler, 21 Şubat 2020 tarihinde Fanatik Gazetesi internet sitesi ve Fanatik Gazetesi sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

* Talihliler, iletişim bilgilerini belirlenen tarihe kadar iletmedikleri takdirde haklarını kaybedecektir. Bu durumda asil talihlilerin hakkı, yedek talihlilere devredilecektir.

* Kampanya kapsamında hak kazanan talihlilerin 18 yaşını doldurması ve adli sicil kaydının olmaması, spor sahalarından men cezasının bulunmaması gerekmektedir.

* Talihliler ilgili tarihte saat 17.00 itibariyle Fanatik Gazetesi ofisine gelebilecek, geliş ve gidişte ulaşımlarını kendi imkanları ile sağlayacaklardır.

Detaylı bilgi için kurumsal@fanatik.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.