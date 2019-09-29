Derbi kardeşliği

Fenerbahçe taraftarları geçen sezon derbiyi izlemek için geldiği Türk Telekom Stadı’nda yaşamını yitiren Koray Şener için pankart açtı. Galatasaraylılar Koray tezahüratı yaparken, Sarı-Lacivertliler de Alpaslan Dikmen’i unutmadı.

29 Eylül 2019, Pazar 06:01
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Derbi kardeşliği

Türk Telekom’da dün karşılaşma öncesi güzel anlar yaşandı. Her iki takım taraftarları takımlarını desteklemek için geldikleri Türk Telekom Stadı’nda hem Galatasaray hem de Fenerbahçeliler karşılıklı olarak tezahüratlarda bulundu. Fenerbahçe taraftarları 2 Kasım 2018’de bu statta kalp krizi geçirip kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Koray Şener’i unutmadı. Sarı- Lacivertliler üzerinde fotoğrafı bulunan ‘Kalbimizdesin Koray’ yazılı bir pankart açtı.

Karşılık verdiler

Ezeli rakiplerinin bu hareketine bir destek de Galatasaraylılar’dan geldi. Sarı- Kırmızılı taraftarlar da ezeli rakiplerinin unutmadığı, andığı Koray Şener lehine tezahürat yaptı. Fenerbahçeliler ise Galatasaray’ın geçtiğimiz yıllarda yaşamını yitiren tribün lideri Alpaslan Dikmen’i unutmadı. Sarı-Lacivertliler de aynı şekilde tezahüratlarla karşılık verdi.

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