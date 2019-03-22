Derbi için rekor bilet: 11 bin 950 TL

Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisine özel paket bilet hazırladı. 11 bin 950 lira değerindeki bileti satın alan taraftarlar, futbolcularla fotoğraf da çektirebilecek.

22 Mart 2019, Cuma 05:58
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Derbi için rekor bilet: 11 bin 950 TL

Fenerbahçe Yönetimi, Kadıköy’deki maçlar için çeşitli ağırlama paketleri hazırlıyor. Hürriyet’ten Ceyhun Kuburlu’nun haberine göre, Sarı-Lacivertliler, 28. haftadaki Galatasaray derbisi için hazırladığı en üst seviye paketle bilet fiyatında rekor kıracak.

Stada transfer, oyuncularla fotoğraf çekimi ve maçta oynanan topun hediye edilmesi gibi ayrıcalıkların sunulacağı paket tam 11 bin 950 TL!

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