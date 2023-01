Derbi heyecanı 5 kıtada yaşanacak

Tüm dünyanın merakla beklediği Fenerbahçe – Galatasaray derbisi, 8 Ocak Pazar akşamı, saat 19:00’da futbolun Türkiye’deki adresi beIN SPORTS’ta yayınlanacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev derbide Fenerbahçe, evinde Galatasaray’ı konuk edecek.

Derbide beIN SPORTS’un deneyimli isimleri hem beIN SPORTS stüdyolarından hem de Kadıköy’den canlı yayınlarla mücadelenin nabzını tutacak. Özel röportajlar, takımların son durumları, ayrıntılı istatistik bilgileri ve canlı yayınlarla derbinin heyecanı A’dan Z’ye beIN CONNECT, TOD ve beIN SPORTS ekranlarında yaşanacak.

Derbi Coşkusu Saat 10.00'dan Santraya Kadar beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS HABER'de

Dev mücadele öncesi takımların form durumlarından, tesislerdeki son haberlere, tecrübeli teknik adamların kadro seçimlerinden, Kadıköy’deki maç atmosferine kadar kritik mücadelenin nabzı, Pazar günü sabah 10:00’dan santraya kadar beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS HABER ekranlarında tutulacak. beIN HAFTASONU ile başlayacak olan derbi heyecanı, geçen sezon oynanan iki derbinin geniş özetiyle devam edecek. 14.00 – 16.00 arasında beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS Haber ortak yayınıyla Lig Merkezi ekranlara gelecek. Lig Merkezi’nin ardından geçmişten günümüze derbilerden kesitler beIN SPORTS ekranlarında olacak. Saat 17.00’dan itibaren Süper Lig Maç Önü programı maç saatine kadar beIN SPORTS ekranlarında olacak.

Güntekin Onay’ın moderatörlüğünde; Feyyaz Uçar, Tugay Kerimoğlu, İlker Yağcıoğlu ve Tolga Zengin’in yorumları ile derbi öncesinde olduğu gibi devre arası ve sonrası tüm detaylar ekranlara taşınacak. Öte yandan Seyhan Şaşko, Ali Gültiken ve Mustafa Doğan da Kadıköy’de saha kenarından maç önü ve maç sonu yorumlarıyla derbinin heyecanını sporseverlere aktaracak.

Tartışmalı Pozisyonlar Trio’da İncelenecek

Lale Orta, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım derbinin tartışmalı pozisyonlarını 23.30'daki Trio programında değerlendirecek. Pazar günü saat 10.00'da başlayacak olan derbi yayın maratonu ise Z Raporu ile sona erecek. Burcu Kapu ve Bülent Timurlenk derbiyi ve günün diğer maçlarını saat 00.30’da Z Raporu’nda anlatacak.

90 Dakikanın Tüm Detayları 24 kamerayla ekranlarda!

Sporseverlerin büyük merakla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin heyecanı, gün boyunca beIN SPORTS ekranlarında yaşanacak. Takımların tesislerden ayrılışından soyunma odasından görüntülere ve santraya kadar özel çekimlerle derbinin nabzı beIN SPORTS ekranlarından tutulurken, dev mücadelede ise 24 stadyum kamerası ile sporseverler müsabakanın her anını doyasına izleyecek. 24 stadyum kamerası ve 1 drone kameranın yanı sıra, 2 motosiklet kamerası ile takımların tesislerden stada gelişine kadar her an canlı yayınlarla futbolseverlere aktarılacak. Öte yandan 100 kişilik prodüksiyon ekibi ve son teknolojiyle donatılmış yayın aracı OBVAN içerisinde bulunan 20 kişilik ekip ile dev derbinin her dakikası kesintisiz bir şekilde deneyimli beIN SPORTS kadrosuyla ekranlara gelecek.

Dev Derbi 5 Kıtada Canlı Yayınlanacak

beIN SPORTS’un küresel gücüyle dünyaya açılan Süper Lig karşılaşmalarına bir yenisi 8 Ocak akşamı eklenecek ve Fenerbahçe - Galatasaray derbisi dünya çapında beş kıtada 100’den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak. Derbi, ayrıca Digiturk'ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce yorum seçeneğiyle de seyirciyle buluşacak.