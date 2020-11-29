Fenerbahçe ile Beşiktaş 'ın karşı karşıya geleceği derbi maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun babası Levent Numanoğlu oğluyla ilgili spekülasyonlarla alakalı konuştu.

Beyaz TV'ye konuşan Levent Numanoğlu, oğluna çocukluğundan beri adalet duygusunu aşılamaya çalıştığını belirterek yaratılan spekülasyonnların yapılmaması gerektiğini belirtti. Numanoğlu oğlunun ve kendisinin hangi takımı tuttuğunu açıkladı.

İşte o sözler...

"Oğluma şunları söyledim. Adaletli davranacaksın oğlum. Dürüst olacaksın. Hata yapabilirsin ama hatayı kapatmak için eyyamcılık yapma. Dürüst ol, doğru ol. O da yapmaya çalışıyor. Allah yardım etsin."

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"Saçma sapan şeyler. Oğlum Fenerbahçeli yöneticinin yanında çalışmıyor. Kayınbiraderinin yanında çalışıyor. Müdür olarak görev yapıyor. MHK'yı tebrik ediyorum. Helal olsun. Herkese eşit şekilde maç veriyor. Ben şeye karşıyım. Yorumlarda hakarete karşıyım. Küfürlere, karşıyım. Tüm hakem arkadaşlar için diyoruz. Futbolcular için diyoruz. Yorum yaparken saygılı bir şekilde eleştirmekte fayda var."

"Kamuoyu rahat olsun. Bütün hakemlerimiz dürüst maç yönetiyor. Başka düşüncelere girmenin anlamı yok. Oğlum futbol oynatmak istiyordu. Ondan sonra geldi hakem olacağım dedi, şaşırdım. Mesleğini severek yap dedim. O da Allah razı olsun o şekilde çıktı ve ona da teşekkür ettim. Helal olsun dedim. Dürüst olacaksın oğlum dedim. Adaletli ol dedim. Benim o özelliği çok hoşuma gidiyor. Dürüstçe davranması çok hoşuma gidiyor."

Hangi takımı tuttuğunu açıkladı

Son olarak "Hangi takımı tutuyorsunuz?" sorusuna "Beşiktaş" yanıtını verdi.

Levent Numanoğlu ayrıca "Maç izlemiyorum ama. Geçtiğimiz sezon epey sinirlemiştim bazı olaylarda. O yüzden maç izlemiyorum" ifadelerini kullandı.

Tugay Kaan Numanoğlu'nun küçükken Galatasaraylı olduğunu söyleyen Levent Numanoğlu, "Yani şimdi öyle bir şey vardı yani. Galatasaray 'ı tutuyordu. Benim Malatyaspor'dan formam vardı. Sarı kırmızı. Çocukluk günleri ama" dedi.





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