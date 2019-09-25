Derbi canavarı Fenerbahçe!

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray’a konuk olacak Fenerbahçe, son yıllarda derbilerdeki performansıyla dikkatleri çekiyor. Türk Telekom Stadı’nda 28 Eylül Cumartesi günü rakibine konuk olacak Sarı-Lacivertli ekip, son 7 sezonda G.Saray ve Beşiktaş’la oynadığı derbi maçlarda galibiyet sayılarında rakiplerinin önünde yer aldı. Söz konusu dönemde Süper Lig’de iki takıma karşı 28 derbi mücadelesi yapan F.Bahçe, bu maçların 22’sinde yenilmedi. Bu maçlarda 10 galibiyet, 12 beraberlik alan Kanarya, 6 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

SON YENİLGİ 2014 YILINDA

Bu sürede G.Saray ve Beşiktaş ile on dörder lig maçına çıkan Sarı-Lacivert takım; 5’er galibiyet, 6’şar beraberlik ve 3’er yenilgi aldı. F.Bahçe, 6. haftadaki rakibi Galatasaray’a son 9 maçta galibiyet şansı vermedi. Rakibine son olarak 2014- 2015 sezonunda 18 Ekim 2014’te Türk Telekom Stadı’nda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, son 9 derbide 3 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

Kaynak: Akşam