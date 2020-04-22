Çağımızın en önemli hastalıklarından biri olarak depresyon günümüzde yoğun şekilde yaşanıyor. Erkeklerde de çıksa genel olarak kadınlarda daha fazla meydana gelen bu sorun, günlük yaşamın getirdiği yorgunluk, stres ve insan ilişkileri ile daha ciddi noktalara ulaşmaktadır. Depresyon bütünüyle psikolojik olarak ortaya çıkan sorunlar arasında yer alır. Tabii tetikleyici olarak bazı fiziksel unsurlar da hastalığın gün yüzüne çıkmasına sebebiyet vermektedir. İçine kapanma, karanlık düşüncelere eğilim ve hiçbir şey yapmama isteği gibi daha pek çok durum depresyonun getirdiği durumlardır. Bu sorunla mücadele edebilmek için mutlaka profesyonel destek alınmalı ve psikiyatri doktorlarına başvurulmalıdır.

Kısaca depresyon bir duygu durum bozukluğudur. Kayıp ve öfke ile üzüntü duyguları eşliğinde kişinin günlük yaşantısındaki yapması gerekenleri yerine getirmeme etkileri yaşatır. Günümüzde 100 kişiden 5 kişinin yaşadığı bu sorun, her geçen yıl daha güçlü noktaya ulaşmayı sürdürüyor. Depresyon ile beraber pek çok farklı sorun da ortaya çıkabilmektedir.

- Günlük çalışma engellenir,

- Düşük üretkenliğe sebep verir,

- İnsan ilişkilerini bozabilir,

- Kalp-damar hastalığını yaratabilir,

- Kanser,

- Diyabet,

- Şişmanlık gibi problemler ortaya çıkarabilir,

Eğer depresyon zamanında tedavi edilmez ise uzun yıllar sürebilecek bir sorundur. Zira depresyon dönemlerinde kişinin kendi başına bununla mücadele edebilmesi günümüzde pek olası değil.

Depresyon belirtileri nelerdir?

Depresyon pek çok farklı tanı üzerinden değişik durumlarda ortaya çıkabilmektedir. Bunlar da ayrı isimlerle adlandırılırlar. Bunun nedeni ise yaşanabilecek olası depresyon sorunlarına karşı değişik çözüm yöntemleri üzerinden, probleme bağlı olarak çözüm üretmektir. Ancak genel itibarıyla depresyon farklı belirtiler üzerinden kendini gösterir.

- Özgüven kaybı,

- İnsanlarla konuşmak istememek,

- Sürekli olumsuz düşünmek,

- Günlük yaşam içerisindeki işleri yapmamak,

- Devamlı mutsuz olmak,

Bu gibi pek çok belirti ile beraber genel olarak farklı depresyon sorunları yaşayan kişiler, ilk zamanlarda bu durumları ortaya çıkarırlar. Ancak doğru tanı ve teşhis ile uzman doktor kontrolünde yapılacak tedavi, karşılıklı konuşma ve ilaçla depresyon sorununu atlatma imkanı vermektedir.

Ağır depresyon belirtileri nelerdir?

Özellikle majör depresif bozukluk depresyonun en şiddetli yaşandığı durumlardan biridir. Kendini değersiz hissetme, umutsuzluk ve üzüntü ile bu gibi pek çok olumsuz durumla karşı karşıya bırakabilmektedir. Klinik açıdan bu konuda depresyon tanısı konabilmesi için, aşağıda verilen belirtilerden en az 4-5 tanesinin ortaya çıkması gerekir.

- Günün büyük bir çoğunluğunda depresyonu hissetmek,

- Hiçbir şey yapmamak ve sürekli hareketsiz kalmak,

- Çok uyumak ya da aksine çok az uyumak,

- Ciddi oranda kilo artışı ya da kilo kaybı,

- Enerji düşüklüğü ve yüksek oranda yorgunluk,

- Suçluluk duygusu ile beraber kendini değersiz hissetme,

- Kararsızlık yaşama,

- Konsantrasyon kaybı,

- Sürekli tekrar edilen intihar ve ölüm düşünceleri,

Ağır depresyon geçiren kişiler bu belirtileri ortalama 2 hafta boyunca düzenli olarak yaşar. Böyle zamanlarda hiç beklemeden hemen bir doktora başvurulmalı ve gerekli tanı üzerinden tedavi yöntemleri ele alınmalıdır.

Ağır depresyon ve iyileşme belirtileri nelerdir?

Ağır depresyon geçirenler için en önemli tedavi yöntemi doktor kontrolü altında ele alınması gereken çalışmalardır. Böylece ağır depresyonda yaşanan belirtiler aksine azalmaya ve büyük oranda yok olmaya başlar. İyileşme belirtilerini depresyon açısından kötü belirtiler neyse onların minimum seviyeye indiği üzerinden anlatmak mümkün. Tabii ayrıca depresyondan korumak için bazı unsurları ele almak gerekir.

- İlaç tedavisi,

- Uzman doktor ile düzenli konuşmak,

- Psikoterapi,

- Alkol ve uyuşturucudan uzak durmak,

- Düzenli egzersiz ve spor yapmak,

- Sağlıklı beslenme