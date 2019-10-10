Son dakika haberi... İstanbul'da deprem gerçekleşti. Saat 19:52 sıralarında İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. İstanbul'a 44 km uzaklıkta 5 km derinlikte Yalova yakınlarında 4.1 büyüklüğünde saat 19.52'de deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da hissedildi.

Derinlik 10 km olarak belirlendi. Avrupa Sismoloji Merkezi, İstanbul’un 44 kilometre güneydoğusunda, Marmara Denizi’nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi'nin verdiği bilgilere göre, deprem 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nin bilgilerine göre, İstanbul'da bir deprem daha gerçekleşti. Yalova açıklarında gerçekleşen ikinci depremin büyüklüğü ise 3.3 olarak kaydedildi.

Bir deprem daha

Yaşanan bu depremi yine merkez üssü Yalova’nın Marmara Denizi açıkları olan 3.3 ve 3.4 büyüklüğündeki 2 sarsıntı daha izledi. Çevre illerden de hissedilen depremlerde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.

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