Deprem çantasında bulunması gereken 18 şey
Merkez üssü Silivri olan ve İstanbul genelinde de hissedilen 5.7 şiddetindeki depreminin ardından herkes yeniden deprem çantası hazırlamaya başladı. Peki deprem çantasında neler olmalı? İşte deprem çantasında bulunması gerekenler...
Deprem, birlikte yaşamamız gereken, ne zaman olacağı belli olmayan, merkezine, şiddetine ve hissedilme hissine göre hasar verebilen doğa olaylarından biri.
Depreme karşı hazırlıklı olmak için evinizin sağlam ve kontrol ettirilmiş olmasının dışında yapabileceğiniz tek şey, bir deprem çantası hazırlamak. İçerisine, olabilecek en kötü durumu düşünerek gereken ne varsa koyup, deprem çantanızı aracınıza veya tam kapının yanında koymalısınız. Deprem çantasında olması gerekenler:
1. Çadır (Aracınız yoksa çok işinize yarar)
Deprem sonrası eve girmeye çekinirseniz çadır kurtarıcınız olabilir. Arabanız varsa çadıra ihtiyacınız olmayabilir.
2. Battaniye
Kış mevsiminde gerçekleşebilecek bir deprem, sizi pijamalarınızla yakalarsa dışarıda sizi sıcak tutacak bir şeyler gerekir.
3. Giysi
Bir önceki maddede bahsettiğimiz gibi pijamalarınız ile yakalanırsanız, üzerinize kalın bir şeyler giymeniz gerekebilir.
4. Bolca su
Hava sıcak veya soğuk olsun sizi hayatta tutabilecek en önemli şey, sudur.
5. İlaç
Özellikle sürekli kullandığınız ilaçlarınız var ise mutlaka yedek kutuları çantanızda bulundurmalısınız.
6. Konserve
En kötü durumu düşünmeli, yemek bulamadığınız bir anda aç kalmamanız için konserve yiyecekleri mutlaka çantanızda bulundurmalısınız.
7. Çakmak
Ateş yakmanız veya farklı sebeplerden ateşe ihtiyaç duyarsanız çakmak veya kibrit mutlaka çantanızda olsun.
8. Düdük
Sesinizi duyurmak için, sesinizin yetmediği anlarda düdük size çok yardımcı olacaktır.
9. Yağmurluk
Kötü hava koşullarını düşünürsek, şemsiye veya yağmurluk mutlaka çantanızda olmalıdır.
10. Islak mendil
Hijyenik ıslak mendiller, sizi bir süre boyunca suyun yerine geçerek idare edecektir.
11. Kıymetli Evraklar
Tapu, sigorta, kimlik vs. gibi kıymetli evraklarınızın bir fotokopisi mutlaka çantanızda bulunmalı.
12. Çok amaçlı çakı
Her türlü işinize yarayabilecek, açacak, makas, bıçak vb. gibi özelliklere sahip olan çok amaçlı bir çakı yanınızda olmazsa olmazlardan.
13. El feneri
Elektriklerin kesilme ihtimalini göz önünde bulundurursak fener derdinize derman olacaktır.
14. Pil
Fenerin pilleri bittiğinde tekrar çalışır hale getirebilmek için yedek pil bulundurmalısınız.
15. Tuvalet kağıdı
Yanınızda kuru bir peçete veya tuvalet kağıdı ihtiyaçlarınız için çok faydalı olacaktır.
16. İlkyardım çantası
Ufak tefek yaralanmalara karşı yanınızda mutlaka bulundurmalısınız.
17. Para
İhtiyaçlarınız anında yardım bulamadığınız takdirde yanınızda para bulunması gerekecektir.
18. Ayakkabı
Evden telaşla çıplak ayak çıkarsanız çantanızda yedek ayakkabı bulundurmak çok işinize yarayabilir.