Deplasman tribününde 22 bin Kartal!

Vodafone Park’ta oynadığı Başakşehir karşılaşmasında kaybedilen 3 puan sonrası, Beşiktaş Yönetimi önümüzdeki İstanbulspor ve Fenerbahçe maçları için alarma geçti. Bu maçları kayıpsız atlatmak isteyen yönetim, takımın zirvede kalması için Valerien İsmael ve futbolcuları yakın markaja aldı.

En büyük desteği taraftarlardan bekleyen idareciler, cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak İstanbulspor maçında Beşiktaş’lı taraftarlara ayrılan kontenjanın tamamının tükenmesini bekliyor. Bu karşılaşmada Beşiktaş’lı taraftarlara 22.000 bilet ayrıldığı öğrenildi.