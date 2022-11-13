Deplasman lideri Galatasaray

Galatasaray , Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 7-0 ile geçti. Aslan, yıldızlarının resital yaptığı gecede 2 kez de direğe takıldı. Fenerbahçe 'nin kaybettiği haftada alınan müthiş galibiyetle puan farkı 2'ye indi. İlk 12 haftada toplam 16 kez ağları sarsabilen Aslan'ın forvetleri, Başakşehir maçına tam 7 gol sığdırdı.

Direk rekoru daha da gelişti

Bu sezon açık ara şutları en fazla direkten dönen takım olan Galatasaray, dün akşam da 2 kez direğe takıldı. Cim Bom'un böylece direkten dönen top sayısı 13'e yükseldi. Sarı-Kırmızılılar bu alanda da açık ara liderlik koltuğunda oturuyor.

Hepsi için ilklerin gecesi

7-0'lık skor dün akşam sahada olan birçok baş aktör için bir ilk anlamına geliyordu. Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez 7-0'lık galibiyet sevinci yaşadı, aynı şekilde Emre Belözoğlu da henüz kariyerinin başında olsa da ilk kez böyle ağır bir yenilgiyle karşılaştı. Aynı zamanda bu skor, Başakşehir'in de ilk kez 7-0 kaybetmesi anlamına geliyordu.





Muslera geri dönüşü uzattı!

Galatasaray’da, Başakşehir maçı öncesinde Muslera, Kerem, Boey, Oliveira ve Torreira sarı kart sınırında bulunuyordu. Bu isimlerden sadece Muslera sarı kart gördü ve ara sonrasında oynanacak olan İstanbulspor maçında cezalı duruma düştü. Muslera, Katar'da oynanacak Dünya Kupası'nda Uruguay forması giyeceği için Milli Takım kampına katılacak. Tecrübeli oyuncu cezası nedeniyle dönüşte ekstra izin alabilir.

Emre Taşdemir’e nazar değdi

Son haftaların sürpriz ismi Emre Taşdemir, dün geceye de ilk 11’de başladı. Ancak 23. dakikada sakatlık yaşayan oyuncu yerini Kazımcan’a bırakmak zorunda kaldı. Acılar içinde kenara gelen Emre Taşdemir’in durumu yapılacak olan kontrollerin ardından belli olacak. Sağlık ekibinin bugün Emre’yle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Abdülkerim’in ilk golü

Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray formasıyla dün gece bir ilk yaşadı. Tarihi zaferin son golünü 88. dakikada filelere gönderen Abdülkerim, Sarı- Kırmızılı takımda ilk kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Juan Mata’nın asistini gole çeviren başarılı oyuncu maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

Mertens: Fark o kadar değil

Cim Bom'un 35 yaşındaki yıldızı Dries Mertens, geceyi 1 golle kapatırken, maç sonunda temkinli açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Çok gol attık ama 13 yeni oyuncuya sahibiz, bunu sezon başında da söylemiştim. Doğru formu beklememiz gerekiyor. Kendimizi geliştirdikçe daha iyi oynayacağız. Çok iyi oynadık, 7-0 büyük bir skor farkı. Ancak takımlar arasındaki fark o kadar değildi. 3'te 3 yaptığımız için ayrıca mutluyuz" diye konuştu.

'Daha iyisini yapacağız'

7-0'lık zafer sonrası, "Taraftara bize güvenmelerini söyledik" diyen Aslan'ın hocası Okan Buruk, "Bunun karşılığını verdik, çok mutluyum. İnşallah daha büyük başarılar olacak. Araya girdik, inşallah devamını da getiririz" açıklamasını yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tam da koltuğunun sallandığı dönemde üst üste gelen Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleriyle müthiş bir sevinç yaşadı. Özellikle 7-0'lık Başakşehir zaferi, ligin bundan sonrası için de Sarı-Kırmızılı camiaya büyük bir ümit verdi. Galibiyetin ardından konuşan Okan hoca, "Başakşehir bu ligin zor takımlarından biri. Biz kendi oyunumuzu oynamaya çabalıyoruz. Galatasaray pozisyona giriyor, bunları ne zaman atacak deniyordu. Allah'a şükür bu maçta golleri bulduk. Fenerbahçe'nin de kaybetmesiyle puan farkı da azaldı" dedi.

Çok iyi iki dost olan, hem Galatasaray’da hem de Inter’de aynı takımda oynayan iki teknik adam dün gece ilk kez rakip olarak sahaya çıktı.

'Kerem çok etkiliydi'

Dünya Kupası arasına gireceklerini hatırlatan Okan hoca, "5 oyuncumuz kupada yer alacak. Dünya Kupası'na en çok futbolu yollayacak takımız. Oyuncuları da kupaya yolcu ettik. Bu arayı en iyi şekilde kullanıp lige dönmek istiyoruz" dedi. Hat-trick yapan Kerem'in performansından övgüyle bahseden Buruk, "Kerem bugün çok etkiliydi. Kendisi geçen sene bu oyunu bize gösterdi. Yine bu oyunu çıkarttı. Bu yönden çok mutluyum" açıklamasını yaptı.

'Icardi presi bırakmadı'

Maçın yıldızlarından Icardi için, "Mauro Icardi'nin gol atması ve verdiği paslar... Maçın sonunda bile hücum pres yaptı. Takım savunmasına, Mertens ile katkısı çok faydalıydı. Gol attıkça, rahatladıkça, çok iyi oyun ortaya çıktı" yorumunu yapan Okan Buruk, taraftara da mesaj göndererek, "Galatasaray taraftarına bize güvenmelerini söyledik. Bunun karşılığını verdik, çok sevinçliyim. Eleştiriler olacak. Ama hep takıma güvendiğimi söyledim. İnşallah daha büyük başarılar olacak. Araya mutlu girdik, inşallah devamını getiririz" diye görüş bildirdi.

'Şampiyonluğun en büyük adayı biziz'

Sarı-Kırmızılı kulübün patronu Özbek, şampiyonluk yarışıyla ilgili verdiği mesajda, "Biz şampiyonluktan hiçbir zaman kopmadık. 8, 9 puan fark varken gelip şampiyon oldu Galatasaray... Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayı" diye konuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başakşehir galibiyeti sonrası yaptığı konuşmada, şampiyonluk yarışıyla ilgili önemli mesajlar gönderdi. Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, "Biz şampiyonluktan hiçbir zaman kopmadık. Bakışım baştan beri aynı. Galatasaray yarıştan kopmaz. Daha önceki şampiyonlukları düşünün. 8, 9 puan fark varken gelip şampiyon oldu Galatasaray.... Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayı. Bugün de oyunuyla bunu gösterdi. Maçtan sonra oyuncularımı tebrik ettim. Onlar da çok keyifliydi. Şimdi bir araya girecekler. Aradan sonra şov devam edecek" açıklamasını yaptı.

'Lig bitince bakarız'

Rashica'nın bonservisiyle ilgili de konuşan Özbek, "Şu ligi oynayıp bitirelim, daha sonra bakarız. Galatasaray'ın menfaati için gerekeni yaparız" dedi. Özbek, maçtan önce katıldığı Divan Kurulu toplantısında ise sert ifadeler kullanarak, "Çıkarları için gözünü kırpmadan Türk futbolunu manipüle eden grupla savaşımız bir günde bitmeyecek. Bundan sonra herkes Galatasaray ismini nasıl kullandığına dikkat edecek!" demişti.

Deplasman lideri Cim Bom

Cim Bom geçmiş yılların aksine deplasmanda müthiş bir performans sergiliyor. Ligde 8 dış saha maçına çıkan Aslan'ın 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgisi var ve bu alanda zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Başakşehir'i deplasmanda çok rahat bir oyunla ve farklı skorla mağlup eden Galatasaray, bu sezon geçmiş yılların aksine dış sahada çok farklı bir performans sergiliyor. Sarı-Kırmızılı ekip, ligde 8. deplasman maçına çıkarken, galibiyet sayısını 5'e yükseltti, 2 kez berabere kaldı ve sadece 1 kez mağlup oldu. Aslan bu süreçte Antalyaspor, Ümraniyespor, Kasımpaşa, Karagümrük ve Başakşehir'i yenerken, Trabzonspor ve Adana Demirspor'la berabere kaldı, Kayserispor'a yenildi. Deplasmanda rakip fileleri 15 kez havalandıran Cim Bom, kalesinde ise sadece 4 gol gördü.

12 maçta 8 yemişti!

Dünkü maçta dikkat çeken bir başka istatistik ise Başakşehir'in Galatasaray'a karşı savunma performansıydı. Sarı-Kırmızılı ekibin karşısına çıkana kadar 12 lig mücadelesinde 8 gol yiyen Başakşehir'e tek maçta 7 gol atan Sarı-Kırmızılılar, uzun yıllar unutulmayacak bir performans sergiledi.