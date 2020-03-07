Deplasman kralı Trabzonspor!

Bugün deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile kozlarını paylaşacak olan Karadeniz devinin deplasmanda bileği bükülmüyor. Medical Park Stadyumu’nda taraftarının da desteğiyle tüm rakiplerine zor anlar yaşatan ve birçok takımı eli boş gönderen Trabzonspor, dış sahada da benzer bir performans sergiliyor.

Fırtına, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere iki kulvarda çıktığı son 17 deplasman sınavında sadece 2 mağlubiyet aldı.

5. hafta kaybetti

Ligin 5. haftasında Sivas deplasmanında son saniyelerde yediği golle 2-1 kaybeden Trabzonspor, o günden itibaren ligde dış sahada kaybetmezken, kupada da yalnızca Denizli’ye mağlup oldu.

Bordo-Mavililer söz konusu maçta da penaltı atışlarıyla turu geçen taraf olmayı başardı.