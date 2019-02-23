Deplasman kralı Rodallega

Alanya karşısında kaçırdığı penaltı ile tepki çeken Rodallega, Göztepe karşısında Fırtına’yı galibiyete taşıdı. Kolombiyalı oyuncu, Trabzonspor’un son 4 deplasman maçında 4 gole direkt etki etmeyi başardı.

23 Şubat 2019, Cumartesi 06:34
- A +
Deplasman kralı Rodallega

Geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında kaçırdığı penaltı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan ve mağlubiyetin sorumlusu olarak gösterilen Hugo Rodallega, Göztepe mücadelesinde kendisini affettirdi. Deplasman maçlarındaki iyi performansı ile öne çıkan Kolombiyalı yıldız, İzmir’de attığı golle galibiyetin mimarı olmayı başardı.

33 yaşındaki santrfor, çıktığı son 4 dış saha karşılaşmasında 4 gole direkt etki etti. Beşiktaş, Galatasaray ve Göztepe filelerini havalandıran Rodallega, Sivasspor karşısında ise bir asiste imza atmıştı.


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.