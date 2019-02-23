Deplasman kralı Rodallega

Geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında kaçırdığı penaltı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan ve mağlubiyetin sorumlusu olarak gösterilen Hugo Rodallega, Göztepe mücadelesinde kendisini affettirdi. Deplasman maçlarındaki iyi performansı ile öne çıkan Kolombiyalı yıldız, İzmir’de attığı golle galibiyetin mimarı olmayı başardı.

33 yaşındaki santrfor, çıktığı son 4 dış saha karşılaşmasında 4 gole direkt etki etti. Beşiktaş, Galatasaray ve Göztepe filelerini havalandıran Rodallega, Sivasspor karşısında ise bir asiste imza atmıştı.



