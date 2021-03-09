Deplasman kralı Fenerbahçe

Süper Lig'de bu sezon Kadıköy'de aldığı sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'yi, şampiyonluk yarışında deplasmandaki başarılı performansı ayakta tutuyor. Dün de ligde 4 maçtır kaybetmeyen Konyaspor karşısında bu durum tekrar etti. Sarı-Lacivertliler, bu sezon 7 maçlık namağlup serisini Kadıköy'de rakibi önünde aldığı 2-0'lık yenilgiyle sonlandırmıştı. Sonrasında Kanarya, iç sahada hem Beşiktaş hem de Malatya'ya yenilmişti. Kadıköy'de 5 yenilgiyle 14 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlikle 23 puan toplayabilen Erol Bulut'un öğrencileri, dış sahada üst üste 4. zaferini hanesine yazdırdı. Bu süreçte 14 mücadelede 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Kanarya, böylece rakip sahada bu sezon ligde 35 puan kazanmış oldu.

Trabzonspor'u yakaladı

Daha önce aynı maç sayısında 2005-06'da 34 puan kazanan Kanarya, rekorunu geliştirdi ve aynı zamanda ligde en son 2010-11'de deplasmanda 35 puan toplayan Trabzonspor'u da bu açıdan yakaladı. 3 puanlı sistemde 1995-96'da Carlos Alberto Parreira yönetiminde (O zaman Erol Bulut da takımda futbolcuydu.) dış sahada 17 maçta 41 puanla maç başına 2.41 puan ortalaması tutturan Fenerbahçe, 2020-21 sezonu itibariyle şu an ligde deplasmanda 2.5 puan ortalamasıyla Perreira'yı da geçti.

Aslıhan Çil