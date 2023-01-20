Transferi yılan hikayesine dönen Memphis Depay'ın yeni takımı resmiyet kazandı. Ülkemizde adı özellikle Galatasaray 'la anılan Hollandalı golcü İspanya'da kalmayı tercih etti.

Ateltico Madrid açıkladı

Atletico Madrid, Memphis Depay ile 3 milyon Euro bonservis + 1 milyon Euro bonuslar karşılığında 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haris Seferovic'in performansından memnun olmayan Galatasaray, İsviçreli futbolcuyu gönderip yerine Memphis Depay'ı almayı hedefliyordu.

Bu sezon yalnızca 4 resmi maçta Barcelona forması giyen Depay, 1 gol attı.