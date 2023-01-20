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Depay'ın yeni takımı resmen açıklandı!

Barcelona'nın Hollandalı yıldızı Memphis Depay, Katalan ekibinden resmen ayrıldı ve resmi sözleşmeye imzayı attı. Galatasaray'ın da istediği golcü futbolcunun yeni takımı da böylece belli oldu.

20 Ocak 2023, Cuma 16:08 Son Güncelleme:
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Depay'ın yeni takımı resmen açıklandı!

Transferi yılan hikayesine dönen Memphis Depay'ın yeni takımı resmiyet kazandı. Ülkemizde adı özellikle Galatasaray 'la anılan Hollandalı golcü İspanya'da kalmayı tercih etti.

Ateltico Madrid açıkladı

Atletico Madrid, Memphis Depay ile 3 milyon Euro bonservis + 1 milyon Euro bonuslar karşılığında 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haris Seferovic'in performansından memnun olmayan Galatasaray, İsviçreli futbolcuyu gönderip yerine Memphis Depay'ı almayı hedefliyordu.

Bu sezon yalnızca 4 resmi maçta Barcelona forması giyen Depay, 1 gol attı.

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