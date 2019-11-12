İngiliz Mirror'da yer alan habere göre Londra ekibi daha önce Premier Lig'de Manchester United forması giyen Hollandalı yıldız oyuncu Memphis Depay'ı transfer listesinin ilk sırasına yazdı.

Premier Lig macerasının ardından Ligue 1'de Lyon formasıyla yeniden bir çıkış yakalayan Depay geçtiğimiz sezon ligde 10 gol 10 asistlik bir performansa imza atmıştı.

Mirror, Tottenham'ın bu transfer için 50 milyon Pound'u gözden çıkardığını ayrıca Depay'ın takım arkadaşı Moussa Dembele için de Fransız kulübü ile görüşmeler yaptığını iddia etti.



