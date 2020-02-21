Deontay Wilder-Tyson Fury maçı DMAX’te

Geçen sene Aralık ayında berabere bitip ortalığı birbirine katan Amerikalı Deontay Wilder (42-0-1, 41 KO) ve İrlanda kökenli Tyson Fury (29-0-1, 20 KO) arasındaki karşılaşmanın rövanşı için geri sayım başladı. 15 ay sonra Las Vegas’taki MGM Grand Garden Arena’da gerçekleşecek rövanş karşılaşması, 23 Şubat Pazar sabahı 08:00’de Bilgehan Demir’in anlatımı ile naklen DMAX’te ekrana gelecek.

2015’te Wladimir Klitschko'yu yendikten sonra WBA, IBF, WBO, The Ring ve IBO ağır sıklet boks şampiyonu olan Tyson Fury, boksu bırakmıştı. Tam 32 ay sonra Sefer Seferi’yi yenerek ringlere dönmüş, Deontay Wilder’a meydan okumuştu. 2018 Aralık ayında iki efsane namağlup boksör karşılaşmış, Wilder Fury’yi iki kere devirse de Fury’nin puanının yüksek olması sebebiyle maç berabere bitmişti.

Rövanşın galibi kim olacak?

23 Şubat Pazar sabahı şifresiz ve ücretsiz olarak DMAX’te canlı yayınlanacak rövanş karşılaşmasını Fury kazanırsa, 2015’ten beri Wilder’ın elinde tuttuğu WBC Dünya Ağır Sıklet Şampiyonu unvanını almış olacak.

DMAX Kanal Bilgileri; Digiturk 49, Dsmart 46, KabloTV 35, Tivibu 62, TV+ 39, Vodafone TV 31, Türksat 4A.



