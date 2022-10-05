NBA 'in önemli takımlarından Denver Nuggest'ın maskotu Rocky, yıllık kazancıyla herkesi şaşkına çevirdi. Rocky'nin, NBA'deki maskotlar arasında en çok kazanan olduğu öğrenildi. ABD'de çıkan habere göre Rocky, Denver'dan senelik olarak toplamda 625 bin Dolar maaş alıyor. Bu rakam, ligdeki takımların maskotlarının maaş ortalamasının (60 bin Dolar) yaklaşık 10 katı civarında!

NBA'de bir oyuncunun en düşük maaşı 930 bin Dolar olduğunu hesaba katarsak, Rocky'nin kazancı son derece dikkat çekici... Rocky'yi, 600bin Dolar'la Atlanta Hawks'ın maskotu Harry takip ediyor.

İşte yıllık bazda en çok kazananlar:

1 - Denver Nuggets - Rocky - 625 bin Dolar

2 - Atlanta Hawks - Harry - 600 bin Dolar

3 - Chicago Bulls - Benny - 400 bin Dolar

4 - Phoenix Suns - GO - 200 bin Dolar

5 - Charlotte Hornets - Hugo - 100 bin Dolar