dennis yeniden Ninjas in Pyjamas’da

İsveçli organizasyon dennis’i tekrardan kadrosuna dahil etti.

11 Nisan 2019, Perşembe 10:25
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dennis yeniden Ninjas in Pyjamas’da

dennis, bir aydan sonra yeniden NiP kadrosuna dahil oldu. Tıbbi sorunlar yaşayan oyuncunun yerini, genç oyuncu draken doldurmuştu.

draken, stand-in olarak kadroya dahil olduğundan itibaren NiP, 2 tane lan turnuvada bulundu. Bunların ilki BLAST Pro Serisi São Paulo iken ikinci sırada StarSeries i-League Sezon 7 bulunuyor. İsveç temsilcisi bu turnuvalardan sırasıyla 4. ve 5-8. olarak ayrıldı. Genç oyuncu kadrodan ayrılmasının ardından yeni bir takım arayışında olduğunu belirtti.

28 yaşındaki oyuncu dennis’in kadroya yeniden dahil olması ile birlikte NiP çalışmalara başladı. Yakın süreçte ESL Pro League S9‘da mücadele edecek takım B grubunda FaZe, Heroic ve devils.one ile birlikte mücadele edecek. (Playerbros)

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