İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, İtalya’nın Sampdoria takımından Belçikalı orta saha oyuncusu Dennis Praet’yi transfer etti. Leicester, 25 yaşındaki futbolcu Praet ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Leicester City’nin kasasından bu transfer için 18 milyon Euro çıktı. Belçika'lı futbolcunun yeni takımında 26 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Kariyerine ülkesinin Anderlecht ekibinde başlayan ve 2016’dan beri Sampdoria’da top koşturan Praet, geçen sezon takımıyla 37 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.