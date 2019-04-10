Denizlispor’un zirve inadı

Spor Toto 1. Lig’de averajla liderlik koltuğunu koruyan Abalı Denizlispor, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyişini sürdürüyor.

Son iki haftada sahasında Altay (3-3) ve deplasmanda Adanaspor (4-3) karşısında uzatma dakikalarında bulduğu gollerle puanlar alan Denizlispor, 58 puanlı Gençlerbirliği’nin üstünde gol averajıyla lider konumda bulunuyor.

Teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde 18 maçta 13 galibiyet alan, ligin ikinci yarısında ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan yeşil-siyahlı ekip, Süper Lig’e çıkmak için adeta gün sayıyor.

Yeşil-siyahlı takım, bu hafta 9. sıradaki Boluspor’u konuk edecek. Giresunspor maçıyla zorlu bir periyoda girecek Ege ekibi, daha sonra Balıkesirspor Baltok, Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor ve İstanbulspor karşılaşmalarıyla sezonu kapatacak.

- Hedef, doğrudan Süper Lig

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mücadelelerini son dakikaya kadar sürdürmenin karşılığını Altay ve Adanaspor karşılaşmalarında aldıklarını kaydederken, Süper Lig hedefine her geçen gün yaklaştıklarını aktardı.

Özellikle 90 9. dakikada buldukları golle kazandıkları Adanaspor maçında yaşadığı strese dikkati çekerek, "Ömrümden 20 yıl gitti." ifadesini kullanan Çetin, takımın ve şehrin şampiyonluğa inandığını, bu yolda emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı.

Yönetime geldiklerinde Süper Lig hedefi koyduklarını hatırlatan başkan Çetin, şunları söyledi:

"İnşallah çoğu gitti, azı kaldı. Yönetime geldiğimizde bu işi başaracağımızı söylemiştik. Ekibimin gözlerinde bunu gördüm. Onun için gittiğimiz yol doğru bir yol. Mutluyuz. O sene bu sene olacak inşallah. Bu şehirde hatta dünyada sloganımız yankılanmaya başladı. Herkes üzerine düşen görevi yapıyor. Yücel (İldiz) hocayla takım ciddi bir çıkış yakaladı. Bu çıkışın devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yücel hocayla yönetim olarak abi-kardeş gibiyiz. Bizim toparlayıcımız oldu. Aynı zamanda çok tecrübeli bir hoca. Gayet mutluyuz, hiçbir şikayetimiz yok. Bütün iş dünyası bize sahip çıkıyor."

Tribünden her maçı soluksuz izlediğini belirten Çetin, "Artık bundan sonra kazanmaktan başka çaremiz yok. Bütün beraberlik ve kaybetme haklarımızı kullandık. Bizim kazanmamız lazım. Çünkü şehrimiz bunları özledi. Sona da çok az kaldı. İyi yol aldık. İyi olan kazansın diyoruz ama biz iyiyiz. Bizim kazanmamız lazım." diyerek sözlerini tamamladı.

AA