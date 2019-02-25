Denizlispor’un yenilmezlik serisi sona erdi

Denizlispor’un başında müthiş bir performans sergileyen teknik direktör Yücel İldiz ise ilk kez mağlubiyet üzüntüsü yaşadı. Maçın 90+5’inci dakikasında kullanılan korner atışında önce Ziya ardından kalecisi Stachkowiak ile 2 kez direkleri döven yeşil-siyahlılar beraberliği kıl payı ıskalayıp kontratakta Ayuk’tan yediği golle 2-0 yenildi. Denizlisporlu futbolcular berberliğe yaklaşmışken yedikleri gol sonrası adeta yıkıldı.

Denizlispor son saniyelerde golü kaçırıp ardından yediği golle hem liderliğini koruyup Osmanlıspor’u 3 puan gerisinde tutma fırsatını tepti hem de sezon sonunda olası puan eşitliği ikili averajdaki üstünlüğünü yitirdi. Atatürk Stadı’nı tıklım tıklım doldurup takıma büyük destek veren taraftarlar ise 90 dakika bitiminde oyuncuları alkışlayıp herkesi teselli etti. Osmanlıspor maçına mutlak galibiyet için çıktıklarını ifade eden Yücel İldiz ise, "Çok fazla pozisyon vermeden 2-0 mağlup olmak bize çok acı geldi" diye konuştu. Takımının asla şampiyonluk yarışından kopmayacağını dile getiren deneyimli teknik adam, "Böylesine kritik bir müsabakada mağlup olmak iyi olmadı. Osmanlıspor’u gerçekten hem direkleri hem de kalecileri korudu" dedi.

Son saniyede ağlarında gördükleri gole ise artık bir şey diyemediğini belirten İldiz, "Çünkü o gol öncesi topumuz iki kez direkten döndü. Taraftarlarımız oyuncuları çağırıp kutladı ve yönetim kurulumuz soyunma odasına gelip herkesi tebrik etti. Futbolda böyle günler olabiliyor. Biz dimdik yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin Çetin ise, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından, "Sanma ki kuruduk. Sadece bahar için yaprak döktük. Öyle ya da böyle bu şehir şampiyonluğu yaşayacak. O sene bu sene" paylaşımını yaptı.

Ligdeki toplam 4’üncü mağlubiyetini alan Ege ekibi bu hafta düşme potasında yer alan Elazığspor’a konuk olacak. Karşılaşma Elazığ Atatürk Stadı’nın yıkılması nedeniyle Şanlıurfa GAP Stadı’nda oynanacak.



