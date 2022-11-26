Zirve yarışındaki güçlü rakibi karşısında kazanamasa da 1 puanı hanesine yazdıran yeşil-siyahlılarda oyuncularını kutlayan teknik direktör Giray Bulak, "İyi pozisyonlar bulduk. Atanın kazanabileceği bir maçtı. Oyuncularım yürekten oynadı. Paslarımızı bir parça daha geliştirmemiz lazım. Kenar ve geçiş oyununu iyi oynadık. İki taraf da coşkuluydu. İzleyenlerin keyif aldığı bir maç oldu ve futbolun bu anlamda güzel bir gecesi yaşandı diye düşünüyorum. Oyuncularımı kazanma amaçlı istekli oynadıkları için tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

DHA