Karabük'ten kritik galibiyetle dönen yeşil-siyahlıların rakipleri Gazişehir, Gençlerbirliği'ne, Adana Demirspor da Balıkesirspor Baltok'a mağlup oldu. Ümraniyespor ise İstanbulspor deplasmanından beraberlikle döndü. Bu sonuçlarla ligin ilk yarısını 2'nci sırada tamamlamayı garantileyen Denizlispor kendisi için güzel bir haftayı geride bıraktı.

Teknik direktör Yücel İldiz ise eski kulübü Kardemir Karabükspor'la oynanan karşılaşmasının çok zorlu geçtiğini söyledi. İlk 25 dakikada skoru 3-0 yapmalarına rağmen oyuncuların rehavete kapıldığını ifade eden İldiz, "Oyuna istediğimiz gibi başladık, farkı da bulduk. Ancak rehavet ve bireysel hatalar skoru bir anda 3-2'ye getirdi. Bu rahatlık bize pahalıya patlayabilirdi. Gereksiz hatalar yaptık. Sonuçta zorlu bir deplasmandan galibiyetle döndük. Rakiplerimizin de kazanamamasıyla 2018 itibariyle devreyi Süper Lig potasında tamamladık. Ancak bir maçımız daha kaldı. İstanbulspor'u evimizde yenip puan farkını açmayı istiyoruz" dedi.

BAŞKAN ÇETİN KORKUTTU

Denizlispor Başkanı Ali Çetin geçirdiği kaza sonucunda sevenlerini korkuttu. Bir yöneticiyi hastanede ziyarete giden Çetin merdivenlerden düşerek kaşından yaralandı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Başkanımız Ali Çetin yaşadığı vücut yorgunluğu sonucunda bayılarak yere düşmüş ve kaşında açılma meydana gelmiştir. Başkanımız Ali Çetin'e yapılan ilk müdahaleler sonucunda herhangi kötü bir rahatsızlığının olmadığı ve olumsuz bir sonuç bulunmadığı anlaşılmıştır. Başkanımız Ali Çetin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, yaşadığı rahatsızlığın tekrar etmemesini dileriz."

DHA