Başarılı teknik adam Erol Bulut, Denizlispor’un 2006’da şampiyonluğun kaybedildiği maçı paylaşmasını fırsat bildi, hafta boyunca motivasyon için bunu kullandı. Bulut, maç günü ise, “Bütün camiamıza karşı yapılan bu hareketin karşılığını sahada verin” dedi. Fenerbahçe, 54. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen 2-0 kazanmayı bildi. Soyunma odasında takımı tebrik eden Emre Belözoğlu, “Fenerbahçe’de olmak zordur. Ancak her zaman her zorluk karşısında böyle dik durmaya devam edeceksiniz” diye konuştu.

Fenerbahçe, 2005-06 sezonunun son haftasına lider girmişti. Ancak Denizlispor deplasmanında rakibiyle 1-1 berabere kalan Sarı-Lacivertliler, şampiyonluğu Galatasaray’a kaptırmıştı. Geçtiğimiz hafta Denizlispor’un Twitter hesabından, bu maçın görüntüleri ‘Hatırla’ notuyla paylaşıldı. Bu hareket Fenerbahçe Camiası’nda tepkişle karşılandı. Ancak Samandıra’da durum farklıydı. Başta Erol Bulut olmak üzere teknik heyet, hafta boyunca bu paylaşımı motivasyon unsuru olarak kullandı.

‘Önemini biliyorsunuz’

Maç gününde ise Erol Bulut, öğrencilerini soyunma odasından sahaya yollamadan önce son bir konuşma yaptı. Bulut, “Bütün camiamıza karşı yapılan bu harekete gereken cevabı sahada vereceksiniz. Aramızda o gün sahada olan arkadaşlarımız var. Sizlere bunun önemini anlattılar. Şimdi çıkın ve Fenerbahçe gibi sahada cevabı verin” ifadelerini kullandı.

‘Şampiyon olacaksınız’

Sarı-Lacivertliler, önceki akşamki maçta 54. dakikada Serdar’ın atılmasıyla 10 kişi kalmasına rağmen 2-0 kazanmayı bildi. Futbolcular bunun gururuyla soyunma odasına gitti. Maçın ardından takıma konuşan isim bu kez sportif direktör Emre Belözoğlu’ydu. Belözoğlu, tüm futbolcuları tebrik ettikten sonra, “Size yapılanlara sahada cevap vermeye devam edeceksiniz. Fenerbahçe’de olmak zordur. Bazen çok daha zordur. Ancak bugün olduğu gibi her zaman zorluk karşısında dik durmaya devam edeceksiniz. Çok iyi bir takımız. Hep birlikte bileğinizin hakkıyla şampiyonluğu kazanacaksınız” ifadelerini kullandı.

Gündüzle gece kadar farklı

Fenerbahçe, Denizlispor maçına çok iyi başladı. Cisse ve Gökhan’ın golleriyle skoru 2-0’a getirdi. Sarı-Lacivertliler, ilk yarıda rakibine pozisyon vermezken, neredeyse kalesine bile yaklaştırmadı. Kanarya, 2 gol bulsa da son vuruşlarda daha dikkatli olunsa soyunma odasına daha da farklı bir skorla girebilirdi. Ancak ikinci devrede her şey değişti. Özellikle Serdar Aziz’in 54’te kırmızı kart görmesinin ardından Fenerbahçe hiçbir varlık gösteremedi. Denizlispor, güçlü rakibini adeta yarı sahasına hapsedip atak üstüne atak yaptı. Yeşil-Siyahlılar bu devrede tam 15 şut girişiminde bulundu, 6’sı kaleyi buldu ancak Altay’ın müthiş performansını bir türlü aşamadılar. Sarı-Lacivertliler ise ikinci yarıyı 2 şutta 1 isabet, 2 orta ve yüzde 35 topa sahip olma istatistikleriyle tamamladı.

Yusuf Dursun







