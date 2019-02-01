Spor Toto 1. Lig'de pazar günü zirve yarışındaki en önemli rakiplerinden Hatayspor deplasmanına çıkacak lider Denizlispor'da Recep Niyaz, Ziya Alkurt, Burak Çalık ve Mehmet Akyüz bu sezon takıma hayat veren isimler oldu. Yeşil-siyahlıların hücumdaki en önemli oyuncuları olan bu dörtlü atılan 35 golün 28'ine imzalarını koydu. Denizlispor'un en tecrübeli futbolcularından olan Mehmet Akyüz 8 golle en skorer isim olurken, Recep ve Ziya rakip ağları 7 kez sarstı.

Burak Çalık da attığı 6 golle liderlikte önemli pay sahibi olmayı başardı. Ligin 35 golle en fazla üreten ekibi olan Denizlispor'da diğer golleri Abdülkerim (2), Alperen (2), Tahacan, Kerem Can ve Aissati attı. Teknik Direktör Yücel İldiz, her futbolcunun takıma önemli katkılar sağladığını belirterek, "Tüm oyuncularım başarıya inandı. Görev verdiğim herkes sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu istek ve arzu Denizlispor'u hedefine götürecek" diye konuştu.

OUALİ OPSİYONA TAKILDI

Denizlispor yönetimi transferi son anda gerçekleşmeyen Cezayir asıllı Fransız kanat oyuncusu Idir Ouali konusunda açıklama yaptı. Yeşil-siyahlılar açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Idir Ouali'nin kulübümüze transferi ile ilgili oyuncu ile görüşülerek başlatılan transfer süreci, oyuncunun Denizli'ye getirilmesi ile devam etmiştir. Tarafımızca yürütülen transfer sürecinin geri kalan adımları olumsuz sonuçlanmış olup, tarafımızca sözleşmede yer alması istenen opsiyon maddesinin oyuncu tarafından kabul edilmemesi sonucu görüşmelerin sonlandırıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız."