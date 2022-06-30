Denizlispor’un kamp programı belli oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor hazırlıklarının aralıksız sürdürüyor. Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde çalışmalarına devam eden yeşil siyahlı ekibin yeni sezon öncesi kamp programı açıklandı. 8 Temmuz tarihine kadar tesislerde çalışmalarına devam edecek olan horoz, 9-10 Temmuz’da ise izin yapacak. 11-14 Temmuz tarihlerinde çalışmalar yine Haluk Ulusoy Tesislerinde devam ettirecek olan Denizlispor, 15 Temmuz'da 10 günlük sezon öncesi kamp için Burdur'a gidecek ve burada 5 hazırlık maçı yapıp 25 Temmuz'da kampı tamamlayarak Denizli'ye dönecek.