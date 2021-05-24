Denizlispor’un kadrosundan 10 oyuncu kaldı

Denizlispor'da mukaveleleri devam eden Cenk Gönen, Abdülkadir Sünger, Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Oğuz Yılmaz, Görkem Can, Özgür Çek, Özer Özdemir, Fabiano Leismann ve Veton Tusha ise kadroda yer alan isimlerden oldu. Takımdaki bazı oyunculara da tekliflerin geldiği ve bu isimlerin takımdan ayrılabilecekleri öğrenildi.

Ege ekibi 4 Haziran Cuma günü olağan genel kurula gidecek.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)



