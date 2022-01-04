Geçen sezon Süper Lig'den düştükten sonra aylarca yönetim bulamayıp sezona gençlerle başlayan, yeni yönetimin transfer yasağını kaldırarak önemli takviyeler yapmasıyla derin nefes alırken ardından üst üste gelen sakatlıklar ve mağlubiyetlerle devreyi düşme hattında tamamlayan Denizlispor , koronavirüs kabusuyla da sarsıldı. Muğdat, İlhan, Aissati, Stackhowiak gibi önemli futbolcularının halen sakat olduğu, transfer yasağı nedeniyle kadrosunu da takviye edemeyen Denizlispor'da 8 futbolcu sezonun ikinci yarısına günler kala koronavirüse yakalandı.

Kulüpte teknik heyet, yönetim ve çalışanlar dahil semptom görülen toplam 15 kişinin koronavirüs PCR testleri pozitif çıkarken, cumartesi günü Royal Hastanesi Bandırmaspor'la oynanacak ikinci yarının ilk sınavı öncesi sayının artmasından korkuluyor. Sahaya zaten çok eksik çıkacak Denizli, karantina sayısı artarsa gençlerle mücadele etmek zorunda kalacak. Yeşil-siyahlılar bu hafta sahaya çıkamazsa ise hükmen mağlup olacak. Denizlispor'da takımın önemli isimleri Ömer Şişmanoğlu, Oğuz Yılmaz ve Hakan Çinemre'nin sakatlıklarının geçmesi ise kulübe ikinci yarı öncesi az da olsa moral oldu. Denizlispor, eksiklerine rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray 'ı deplasmanda eleyerek ses getirmişti.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)