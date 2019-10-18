Denizlispor’da Yücel İldiz’den teknik direktörlük koltuğunu devralan Mehmet Özdilek, ilk maçında Fenerbahçe’yi yıkmaya çalışacak. Pazar günü Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak zorlu 90 dakika öncesi tecrübeli hoca takımına çok güveniyor. “Önemli oyunculara sahibiz ve kalitemiz yüksek” diyen Özdilek, “Tabi büyük maçlar özellikle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı oynamak bence önemli bir avantaj. Bizim şu son süreçte yaşadığımız kazanamama duygusu bu maçta farklı bir etki yaratacaktır. Büyük maçlara konsantre olmak, oyuncuları motive etmek her zaman daha kolay oluyor. Pazar günü farklı bir Denizlispor izleteceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Oyuncularıma söyledim...’

Mehmet hoca şöyle devam etti: “Şunu unutmayacağız. Oyuncularıma da söyledim. Burası Denizli ve evimiz. Dolayısıyla biz istemediğimiz sürece yani iyi oynadığımız takdirde burada kimse bizden hiçbir şey alamaz. Ancak biz izin verirsek rakip bu anlamda istediğini alabilir!”

Gol silahı Barrow

Fenerbahçe maçı öncesi Denizli’de en büyük sıkıntı Rodallega’nın sakatlığı. Ancak Mehmet Özdilek’in hücum planı hazır. Tecrübeli hoca, Barrow’u forvete çekmeyi düşünüyor. Zanka’lı Fener savunmasının geriye dönüşlerde ağır kaldığını göz önünde bulunduran Özdilek, geride bıraktığımız 7 haftada hızı ve driplingleriyle dikkat çeken Barrow ile rakibini vurmaya çalışacak.