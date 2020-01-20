Denizlispor’un hocası Mehmet Özdilek transfer istiyor

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, maçın ardından üzgündü. Türkiye Kupası’ndaki Trabzonspor mücadelesinde olduğu gibi basit goller yediklerini söyleyen başarılı hoca, “Bizde 1 oyuncu çok oyuncu. Çok fazla kadro derinliği olan bir takım değiliz. Bugün de sakatlarımız, hastalarımız vardı. İki zor maç oynadık, ikisinde de 1-0 skor devam etmeliydi. Son yarım saatte pozisyonlara girdik. Son tercihlerimiz doğru olsa puan alabilirdik. Galatasaray’ı tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.

‘Stoper ve sol kanat’

Transfer konusuna da değinen Özdilek, “Sıkıntı yaşamamak adına transfer sezonu bitmeden mutlaka takviye yapmamız lazım. Stoper almak için çalışıyoruz. Sol kanatta ciddi eksiğimiz var. Ümit ediyorum ki ay sonuna kadar aramıza katılan isimler olur” dedi.