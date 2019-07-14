Denizlispor’un hazırlık maçları programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig’e yükselen Yukatel Denizlispor’da hazırlık maçı programı belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı ekibin Afyonkarahisar’da kamp çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Yukatel Denizlispor’un Afyonkarahisar Zafer Stadı’nda oynayacağı hazırlıklık maçlarının programının belli olduğu belirtildi.

İlk hazırlık maçında 18 Temmuz Perşembe günü Altay’la karşılaşacak yeşil-siyahlı ekibin 26 Temmuz’da Eskişehirspor, 29 Temmuz’da Ümraniyespor ve 1 Ağustos’ta Göztepe ile karşılaşacağı bildirildi. Öte yandan bakıma alınan Denizli Atatürk Stadı’nda çim serilme işlemine başlanıldığı belirtildi.

Kulüp başkanı Ali Çetin ise sosyal medya hesabından "Bir gün herkes Denizlisporlu olacak, 1 günde 5 transfer, hedef ilk 5" paylaşımında bulundu.