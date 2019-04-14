Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Boluspor'la golsüz berabere kalan Denizlispor, şampiyonluk yolunda deplasmanlarda gösterdiği başarılı performansı sahasına yansıtamadı. Boluspor'un penaltı kaçırdığı müsabakada özellikle son dakikalarda net fırsatları harcayan yeşil-siyahlılar, Atatürk Stadı'nda oynadığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremedi. Evinde son olarak 10 Şubat'ta Altınordu'yu 1-0 yenen Ege ekibi, ardından Osmanlıspor'a 2-0 yenilip, Ümraniyespor, Altay ve Boluspor'la berabere kaldı. Bu süreçte taraftarı önünde tam 9 puan kaybeden Denizlispor, Süper Lig'e çıkışını erkenden ilan edebilme fırsatını kaçırdı. Bitime 5 maç kala 3'üncü sıradaki Hatayspor'un 5 puan önünde Süper Lig potasında yer alan Denizlispor, her şeye rağmen avantajını sürdürdü.

Kalan haftalarda Giresunspor (D), Balıkesirspor, Gençlerbirliği (D), Karabükspor ve İstanbulspor'la (D) karşı karşıya gelecek Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz hedefe ulaşacaklarını söyledi. Takımının sahada sergilediği performanstan memnun olduğunu ifade eden İldiz, "Bolu önünde ikinci yarıdaki mücadelelerinden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Biz bu mücadeleyi vermeyi sürdürürsek hedefi yakalayacağızmızdan şüphem yok. Taraftarımız da bizi inanılmaz destekleyip inanmışlıklarını gösterdi. Bazen istediğiniz olmuyor. Maalesef 3 puan yerine 1 puan aldık. Kalan 5 maçın ne kadar zorlu olduğunu herkes görmüştür. Her maçımız final, biz hedef takım olduğumuz için rakipler bize karşı farklı oynuyor. Bu konuda herkese saygı duyuyorum. Kalan 5 maçımızı en iyi şekilde bitirip şampiyonluk coşkusunu camiamıza tattıracağız" dedi.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)