Denizlispor'un en iyi 5.sezonu

Süper Lig'e bu sezon yeniden yükselen Yukatel Denizlispor ilk yarıyı 22 puanla tamamladı. Yücael İldiz ile sezonu açan ve Mehmet Özdilek ile devre arasına giren Denizlispor özellikle deplasmanda başarılı oldu ve en başarılı 5. sezonunu geçirdi.

29 Aralık 2019, Pazar 11:34
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Denizlispor'un en iyi 5.sezonu

Süper Lig’de 9 yıl aradan sonra tekrar mücadele eden Yukatel Denizlispor, 2019-2020’nin ilk 17 haftalık periyodunda topladığı 22 puanla, ligdeki 20. senesinde ilk yarılar itibarıyla en başarılı 5.sezonunu yaşadı. Lige teknik direktör Yücel İldiz’le başlayan Denizlispor, 7. haftadaki 5-1’lik BtcTurk Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından takımın başına Mehmet Özdilek’i getirdi. İlk 7 haftada 8 puan toplayan yeşil-siyahlı ekip, Özdilek yönetimindeki 10 müsabakada ise 14 puan elde etti.

Ligde 17 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 22 puan toplayan Ege temsilcisi, 19 gol atıp kalesinde 23 gol gördü. Yukatel Denizlispor, iç sahadaki 8 maçta sadece 7 puan elde etmesine rağmen deplasmandaki 9 karşılaşmada 15 puana ulaştı. Ligin son 6 maçında fileleri havalandırmayı başaran yeşil-siyahlılar, aynı periyotta sadece 1 yenilgi aldı.

En başarılı 5. sezon

Denizlispor, bu sezon 20. kez yer aldığı Süper Lig’de ilk 17 haftalık periyotta yüzde 35,3’lük galibiyet oranıyla ilk yarılar itibarıyla en başarılı 5. sezonunu geçirdi. 2003-2004 ve 2004-2005’te yüzde 52,9, 1999-2000 ve 2007-2008’de yüzde 41,1 galibiyet oranları yakalayan Denizli temsilcisi, 2009-2010’da ise 17 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgiyle en kötü performansını sergilemişti.

Denizlispor'un İlk yarı performansları

Denizlispor’un Süper Lig’de şimdiye kadar gösterdiği ilk yarı performansları şöyle:

Sezon    O  G  B  M  A  Y  P  Galibiyet Yüzdesi

2003-2004  17  9  3  5  31  20  30  52,9

2004-2005  17  9  3  5  23  18  30  52,9

1999-2000  17  7  6  4  29  25  27  41,1

2007-2008  17  7  3  7  22  21  24  41,1

2019-2020  17  6  4  7  19  23  22  35,2

1987-1988  19  6  5  8  20  25  23  31,5

1983-1984  17  5  8  4  20  22  23  29,4

2000-2001  17  5  6  6  21  28  21  29,4

2002-2003  17  5  6  6  19  20  21  29,4

1994-1995  17  5  4  8  24  27  19  29,4

1986-1987  18  5  7  6  18  15  22  27,7

1985-1986  18  5  5  8  16  19  18  27,7

2006-2007  17  4  7  6  13  15  19  23,5

2001-2002  17  4  6  7  30  25  18  23,5

2008-2009  17  4  3  10  22  32  15  23,5

1995-1996  17  3  7  7  17  27  16  17,6

2005-2006  17  3  4  10  12  25  13  17,6

1984-1985  17  3  3  11  18  34  12  17,6

1996-1997  17  3  2  12  18  34  11  17,6

2009-2010  17  1  4  12  11  28  7  5,8

Not: Tablodaki puanlama o sezon geçerli olan puan sistemine göre yapılmıştır.

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