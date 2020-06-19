Denizlispor'un Beşiktaş kabusu

Beşiktaş'ın en son 2004-2005 sezonunda evinde 3-1 yenen Denizlisporoynadığı 12 lig maçının 11’ini kaybedip sadece 1 kez beraberlik alabildi.

19 Haziran 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Denizlispor'un Beşiktaş kabusu

Beşiktaş’la 2005-2006’da 1-1 berabere kalan Denizlispor, diğer maçlarda puan yüzü göremedi. Rakibinin bileğini yıllar sonra bükmek isteyen Denizlispor, bu sezon iç sahada ise beklenen performansı gösteremedi. Evinde oynadığı 13 müsabakanın yalnızca 4’ünü kazanabilen Ege temsilcisi 2 kez eşitliği bozamazken, 7 karşılaşmadan yenik ayrıldı.

Eksikler can sıkıyor

Taraftarı önünde Galatasaray, Çaykur Rize, Malatya ve Gençlerbirliği’ni yenen Denizlispor, Başakşehir ve Göztepe ile berabere kaldı. Denizlispor sahasında Konyaspor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Sivasspor, Alanyaspor, Antalyaspor ve Kayserispor’a mağlup olmaktan kurtulamadı. Hazırlıklarını sürdüren Ege temsilcisinde Sivasspor maçında adalesi yırtılan Onazi forma giyemeyecek. Topuğundan sakatlanan Recep Niyaz ile bağırsak operasyonu geçiren Sackey’in de durumları belirsiz. Sivasspor deplasmanında kırmızı kart gören sağ bek Zeki Yavru da mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

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