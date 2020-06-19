Beşiktaş’la 2005-2006’da 1-1 berabere kalan Denizlispor, diğer maçlarda puan yüzü göremedi. Rakibinin bileğini yıllar sonra bükmek isteyen Denizlispor, bu sezon iç sahada ise beklenen performansı gösteremedi. Evinde oynadığı 13 müsabakanın yalnızca 4’ünü kazanabilen Ege temsilcisi 2 kez eşitliği bozamazken, 7 karşılaşmadan yenik ayrıldı.

Eksikler can sıkıyor

Taraftarı önünde Galatasaray, Çaykur Rize, Malatya ve Gençlerbirliği’ni yenen Denizlispor, Başakşehir ve Göztepe ile berabere kaldı. Denizlispor sahasında Konyaspor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Sivasspor, Alanyaspor, Antalyaspor ve Kayserispor’a mağlup olmaktan kurtulamadı. Hazırlıklarını sürdüren Ege temsilcisinde Sivasspor maçında adalesi yırtılan Onazi forma giyemeyecek. Topuğundan sakatlanan Recep Niyaz ile bağırsak operasyonu geçiren Sackey’in de durumları belirsiz. Sivasspor deplasmanında kırmızı kart gören sağ bek Zeki Yavru da mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.