Denizlispor'un acı günü
Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki bir restoranda, müşteriyle müzisyen arasında çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülen Denizlisporlu amigo Haydar Varan (53), gönül verdiği Denizlispor’un yeşil ve siyah renkleriyle son yolculuğuna uğurlandı.
Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki bir restoranda, müşteriyle müzisyen arasında çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülen Denizlisporlu amigo Haydar Varan (53), gönül verdiği Denizlispor’un yeşil ve siyah renkleriyle son yolculuğuna uğurlandı.
Varan’ın tabutunun üzerine, ’Seni kalbimize gömdük’ yazısıyla birlikte Denizlispor forması ve atkıları konuldu.