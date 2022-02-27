Sportif ve mali açıdan zor günler geçiren Denizlispor , eski futbolcuların tazminat talepleri ile karşı karşıya kaldı. Eski Başkan Ali Çetin döneminden 200 milyon TL'ye yakın borçla küme düştüğü öne sürülen yeşil-siyahlı kulüpte dünya yıldızı olarak lanse edilen transferler sorun oldu.

Denizlispor'un Süper Lig 'de mücadele ettiği geçen sezon Las Palmas'tan transfer ettiği Sırp defans oyuncusu Neven Subotic, 5 maçta görev aldıktan sonra dönemin yönetimi tarafından sözleşmesi feshedilerek takımdan gönderildi. Kulüpten 165 bin Euro alacağı bulunan futbolcu daha sonra FIFA'ya yaptığı itirazla 933 bin Euro haksız fesih tazminatı kazandı. Denizli'nin aynı sezon Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Omonia Nicosla'dan transfer ettiği eski Manchester City kalecisi Romanyalı Costel Pantilimon'un da macerası kısa sürdü. Sezon bitmeden ayrılan kaleci FIFA'ya yaptığı itiraz sonrası 865 bin Euro haksız fesih tazminatı kazandı. Yeşil-siyahlı kulübün kaleciye normal borcunun ise 105 bin Euro olduğu öğrenildi.

DHA