Denizlisporlu Kehinde sinir krizi geçirdi

Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Denizlispor'un golünü atan Lanre Kehinde, maçın ardından kendisine babasının yaşamını yitirdiği haberinin verilmesi üzerine sinir krizi geçirdi.

03 Şubat 2019, Pazar 18:34
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Denizlisporlu Kehinde sinir krizi geçirdi

Kehinde'ye babasının öldüğü bilgisi maç bitiminde Denizlispor yetkilileri tarafından verildi.

Sinir krizi geçiren Kehinde, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olduğu belirtilen Kehinde, daha sonra taburcu edildi.

DHA

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