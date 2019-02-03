Denizlisporlu Kehinde sinir krizi geçirdi

Kehinde'ye babasının öldüğü bilgisi maç bitiminde Denizlispor yetkilileri tarafından verildi.
Sinir krizi geçiren Kehinde, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olduğu belirtilen Kehinde, daha sonra taburcu edildi.
DHA
Kehinde'ye babasının öldüğü bilgisi maç bitiminde Denizlispor yetkilileri tarafından verildi.
Sinir krizi geçiren Kehinde, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olduğu belirtilen Kehinde, daha sonra taburcu edildi.
DHA
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