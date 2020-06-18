Denizlisporlu futbolculara Corona Virüs testi uygulandı

Süper Lig'de 28. hafta maçında Beşiktaş ile karşılaşacak Denizlispor'da futbolculara Corona Virüs testi yapıldı.

Denizlispor açıklama yaptı!

2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 28. haftasında Beşiktaş JK ile oynayacağımız maç öncesi oyuncularımıza, teknik heyetimize ve maçta görev alacak tüm çalışanlarımıza Denizli Özel Cerrahi Hastanesi tarafından koronavirüs testi uygulandı.

İlgili test sonuçları yarın tarafımıza ulaşacak olup, siz değerli basın mensuplarına bilgilendirme yapılacaktır.

Gökay Akın - İzmir